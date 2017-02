Kemény Dénes most nem tartja jónak a népszavazást

Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke így fogalmazott a Nemzeti Sportnak: „Amikor fél évvel ezelőtt vállaltam, hogy reklámarc leszek, akkor hatvan százalékon állt a támogatottság, aztán még növekedett is, én pedig szívesen álltam olyan dolog mellé, amelyet a többség támogat, és BOM-tagként nekem is régóta szívügyem.

hirdetés

A népszavazást jó dolognak tartom ilyen horderejű ügyben, csak nem most, a hajrában, hanem mondjuk két évvel ezelőtt.

A dohai prezentáció óta folyamatosan javulnak az esélyeink, amelyeken sokat rontott a kialakult helyzet.”

A keddi sportnapilap hátsó oldalán közölt, egyoldalas, Legyen a miénk! címmel ellátott, az ötkarikás játékok rendezése mellett kiálló anyagban megszólalt a Budapest 2024-es plakátok másik arca, a kétszeres olimpiai bajnok vívó, Szilágyi Áron is: „Az a kampány, amelyet mi, sportolók folytatunk, nem arra hivatott, hogy meggyőzze az embereket az olimpiarendezésről, hanem hogy felhívja a figyelmet a pályázatra, kicsit meghozza a kedvet a játékokhoz. Én továbbra is a pályázat elkötelezett híve vagyok. Bármi is történik, az a folyamat része, egy biztos: most valami történni fog.

Ha már ennyien kinyilvánították a véleményüket, kifejezetten a népszavazásra voksolok, ha azon többségben lesznek a nemek, visszalépünk,

ha viszont az igenekből lesz több, az erős üzenet lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, és bizonyítani fogja elkötelezettségünket az olimpiai rendezés mellett.”

hirdetés

A Magyar Olimpiai Bizottság továbbra is kiáll Magyarország olimpiai pályázata mellett, hétfőn az elnök, Borkai Zsolt, valamint Orbán Viktor is megszólalt.