Kemény: Ha érem nélkül maradunk, az kudarc

Száz nap múlva kezdődik a vizes világbajnokság, ennek apropóján a Nemzeti Sport interjút készített Kemény Dénessel. A Magyar Vízilabda Szövetség elnöke a hazai rendezésű esemény kapcsán jelezte, figyelni kell arra, hogy a válogatottban ne aludjon ki a belső tűz a második hétre sem, hiszen akkor kezdődnek a legfontosabb meccsek a negyeddöntőben. Míg a 2001-es margitszigeti Eb-n túlzott elvárás rányomta a bélyegét a teljesítményre, most ezt kezelni kell.

„Az ember lelke alkalmatlan rá, hogy két héten belül hét-nyolc katarzist átéljen, ezért kell ügyesen időzíteni” – mondta Kemény Dénes.

Hozzátette, a londoni és riói játékok ötödik, a kazanyi vébé hatodik helye után sokat jelentene a vébén két vízilabda érem, ha enélkül maradna mindkét válogatott, az egyértelműen kudarcot jelent.

Arra a kérdésre, hogy fontosabb-e a magyar vízilabda számára a budapesti világbajnokság, mint a tokiói olimpia, Kemény így felelt:

„Nem, azért azt nem. Nem kevésbé fontos, de azt nem állítanám, hogy fontosabb.”

A férfiak volt kapitánya kitért a női szakágra is, amellyel az a terve, hogy népszerűsége egyre közelítsen a férfiak felé. Kemény szerint azért olyan erős Ausztrália és Észak-Amerika is, mert az angolszász országokban az emancipáció nem ismert olyan határokat, mint másutt, ráadásul az iskolához uszoda is tartozik, ahol nemcsak úszni, hanem labdázni is lehet.