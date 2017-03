Kéttucatnyi maszkos verte össze a veszprémieket

Megdöbbentő közlemény olvasható a Vehírsport.hu oldalon: eszerint az 1. Futsal Club Veszprém győri fellépése után brutálisan megtámadták a vendégszurkolókat. Íme a klub által kiadott szöveg:

„Sajnálatos és sportszerűtlen eset történt a felsőházi futsalrájátszásban 2017. március 20-án rendezett, Rába ETO – Futsal Club Veszprém mérkőzését követően, amellyel kapcsolatban a klub az alábbi állásfoglalást adja ki.

Bordatörések, agyrázkódás, fogkitörések. Ez volt a mérlege veszprémi oldalról annak

a brutális és felháborító támadásnak, amely a csapat szurkolóit érte váratlanul a mérkőzés végét követően.

Az 1. Futsal Club Veszprém büszke szurkolóira, akik nagy büszkeségünkre és örömünkre rendszeresen elkísérik csapatunkat az idegenbeli találkozókra, ott is buzdítva és támogatva őket. Hozzáállásukkal, odaadásukkal és elkötelezettségükkel igazi példát mutatnak a sportszerető és kilátogató vendégeink számára is. Ez most sem történt másként, hiszen a sportszerűség keretein belül – sokszor a helyi szurkolókkal is versenybe szállva – Győrben is támogatták csapatunkat a hétfői rangadón.

A 15-20 főből álló szurkolótáborunk a mérkőzés végeztével – a találkozó végeredménye ellenére is – éltette a veszprémieket, majd elindultak hazafelé, ahogy ezt sok más alkalommal és sok más találkozó után is megtették.

Illetve tették volna.

Az épületből kiérve azonban szurkolóinkat váratlanul, a sötétből előrohanva megtámadta 20-25 maszkos ember, akiknek az azonosítása a sokkhatás elmúlása után sem történhetett így meg.

A támadás végeredménye négy bordatörés, agyrázkódás és fogkitörés.

A veszprémi szurkolók között családapák, gyerekek, fiatalok, kisebbek és nagyobbak is voltak, akiket családjuk, barátaik vártak haza aznap este. Értetlenül állunk a dolog előtt, így kérjük a Magyar Labdarúgó Szövetséget, hogy vizsgálják ki az ügyet. Klubunk mélyen elítéli a cselekedetet, és elhatárolódik minden hasonló szituációtól.

A rendőrség tájékoztatása szerint csoportos garázdaság és súlyos testi sértés miatt indít nyomozást,

és mindent megtesz a felelősök kézre kerítéséért.

A vizsgálatok és nyomozás eredményéről folyamatos tájékoztatást fogunk adni.”

A városi honlap hozzáteszi: a veszprémiek hétfőn sima 9-3-as vereséget szenvedtek a címvédő Rába ETO vendégeként az NB I felsőházi rájátszásának első körében, és a mérkőzésen nem történt atrocitás.

