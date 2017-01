Kiállták az összes próbát

Brazília zárja aranykeretbe az Eaton házaspár csodálatos pályafutását, Brianne és Ashton Eatonét, akik az emberiség egyik legkisebb kasztjába tartoznak. Férj és feleség ugyanis egyazon olimpián tudott érmet nyerni, ugyanabban a versenyszámban, de különböző nemzetek színeiben.

A kanadai Brianne és az amerikai Ashton tíz éve, a junioroknak kiírt Pánamerikai Játékokon, Brazíliában talált egymásra, éremgyűjteményüket pedig tavaly, a riói játékokon tették teljessé: Ashtoné lett a tízpróba aranya, Brianne-é a nőknek kiírt hétpróba bronza.

Mindkettőjük egyik fő tulajdonsága a tengerentúli sportkultúrából eredő rendkívüli sokoldalúság, amely az atlétikapályán kívül is jellemezte őket. Ez is segített nekik, hogy az atlétika legösszetettebb és messze legnehezebb szakágában, a sportok királynőjének tartott sportág királykategóriájának számító többpróbában a legjobbak közé tartozhassanak. Az afroamerikai édesapától származó Ashton Eaton gyerekként a labdarúgást és az amerikaifutballt is űzte, kosárlabdázott, birkózott és persze atletizált. Felesége – lánykori nevén Brianne Theisen – röplabdázott, amerikaifutballozott, és szintén mindent elsajátított az atlétikapályán. Ashton szűkebb hazája a Csendes-óceán menti Oregon állam, megismerkedésük után követte ide Brianne, a helyi egyetem tagja lett ő is, ma is itt, Eugene-ben, a sportág fellegvárában élnek.

Ashton Eaton a jelenkori atlétika egyik legnagyobb alakja lett, a legutóbbi két olimpia, a legutóbbi két világbajnokság és a legutóbbi három fedett pályás világbajnokság győztese, a tízpróba világrekordere. Négy teljesen különböző számban külön-külön is megállná a helyét a számok specialistáival szemben: 100 méteren 10,21 másodpercre képes, 400 méteren kereken 45 másodpercre, 110 méter gáton 13,35-re, távolugrásban 823 centiméterre. Ez a négy eredmény nagyjából az aktuális magyar csúcsnak felel meg, valamennyivel a döntő közelébe lehet jutni világversenyeken.

Kritikus száma – mint megannyi többpróbázónak – a rúdugrás volt, éppen tíz évvel ezelőtti, első rúdugróversenyét érdemes megnézni a YouTube-on. Ülő helyzetben valahogy átjut a léc fölött, majd szaltó után leérkezik – ez az egyedi látvány szertornában többet ért volna, mint atlétikában. Másfél évvel később már gyönyörű rúdugrómozdulattal repült át a jóval magasabbra tett léc fölött; pályafutása során végül 540 centiméterig jutott.

Brianne Theisen-Eaton a legutóbbi két világbajnokságon ezüstérmet nyert, akárcsak a három évvel ezelőtti fedett vb-n. A 2016-os év aztán mindent felülírt: a szezon elején otthon, Oregonban, férje szülővárosában, Portlandben Ashtonnal együtt fedett pályás világbajnok lett. A szezon végén jött a két riói érem, most januárban pedig a visszavonulás ideje mindkettőjük számára 29, illetve 28 évesen.

„Ahogy célba értem Rióban a 800 méter végén, mentálisan kimerültem – mondta Brianne közös honlapjukon. – Úgy éreztem, soha többé nem akarok még egy hétpróbát. Mindent megtettem, amit tudtam. Semmit sem tennék másképp, semmit sem tudnék jobban csinálni.”

Világverő szerelmesek A sílövész Raphael Poirée és Liv Grete Skjelbreid Poirée a 2002-es Salt Lake City-i játékokon az első házaspár lett, amely különböző nemzeteket képviselve egyazon olimpián érmet nyert – ráadásul ugyanabban a sportágban. A francia férj egy ezüstöt és egy bronzot, norvég felesége két ezüstöt vitt haza – az otthonuk elsősorban Liv Grete norvégiai háza lett. Számukra az aranyév 2004 volt, az oberhofi világbajnokságon Raphaelnek háromszor, Liv Gretének négyszer szólt a himnusz. Legnagyobb közös sikerük Emma, Anna és Lena, vagyis az a három kislány, akik házasságuk gyümölcsei. Emma, a legidősebb 2003 januárjában született, egy évvel a tarolást hozó oberhofi vb előtt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 12.