Kijutottak a szeptemberi Eb-re a női ping-pongosok

A magyar női asztalitenisz-válogatott negyedik mérkőzését is megnyerte a csapat Európa-bajnokság selejtezőjében, és így százszázalékos teljesítménnyel, csoportelsőként kvalifikálta magát a szeptemberi luxemburgi kontinenstornára.

Az együttes kedden Budaörsön a svédek ellen győzött 3-1-re.

Ez volt a posztról több mint 11 év után távozó Téglás Péter szövetségi kapitány utolsó meccse a válogatott élén. A 2005 óta regnáló szakember így értékelt: „Rosszabb esetben az első két meccs után 0-2-re is állhattunk volna, mert Póta Gina az utóbbi időben kétszer is kikapott Ekholmtól, úgyhogy nyugodtságot adott, hogy az első meccset neki sikerült megnyernie. Aztán Madarász Dóri megnyerte az első két szettet, így gyakorlatilag el is dőlt a fontos kérdés. Azért jobb, hogy Pergel Szandi nem 0-2-nél játszotta a mérkőzését, amely nagyon izgalmasan alakult. Minden jó, ha a vége jó, kétszer is 3-1-re vertük a svédeket, ez mindenképpen jó eredmény.”

Asztalitenisz Eb-selejtező, nők, J csoport: Magyarország-Svédország 3-1

Póta Georgina-Matilda Ekholm 3-1 (6, -6, 4, 9)

Madarász Dóra-Li Fen 2-3 (5, 11, -7, -3, -6)

Pergel Szandra-Linda Bergström 3-2 (-8, -5, 8, 9, 10)

Póta-Christina Kallberg 3-0 (6, 10, 14)

A magyar férfi csapat viszont 3-0-ra kikapott a címvédő osztrák együttes vendégeként. Az európai szövetség honlapjának beszámolója szerint a waizenkircheni összecsapáson Nagy Krisztián és Kosiba Dániel is három játszmában vesztette el mérkőzését, és Lakatos Tamás is csak egy szettet tudott nyerni.

Sikerével az osztrák csapat biztosította csoportelsőségét, a magyarok március 7-én hazai pályán a dánokkal vívnak ki-ki mérkőzést a második helyért.

Asztalitenisz Eb-selejtező, férfiak, A csoport: Ausztria-Magyarország 3-0

Daniel Habesohn-Nagy Krisztián 3-0 (4, 4, 4)

Stefan Fegerl-Kosiba Dániel 3-0 (8, 3, 11)

Robert Gardos-Lakatos Tamás 3-1 (14, 2, -10, 6)

