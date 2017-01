Kikaptunk, de ezt annyira nem bánják Császárék

Szaúd-Arábia megint továbbjuttatta Magyarországot a férfikézilabda-világbajnokságon. Az első esetet néhány napja már részleteztük: 2003-ban a már biztos kieső arab csapat sportszerűségből megverte az utolsó csoportmeccsén az argentinokat, így őket is kiejtette, a kiesőnek hitt Magyarországot pedig bent tartotta.

Most Franciaországban nem került ilyen kiszolgáltatott helyzetbe válogatottunk, hiszen pénteken, a C csoport utolsó meccse, a 20.45-ös magyar–fehérorosz előtt a saját kezében volt a mieink sorsa, azzal a tudattal kezdte a napot, hogy még egy hatgólos vereség is elég lett a 4. helyhez, amely még éppen nyolcaddöntőt ért.

Csakhogy az első meccsen a pont nélküli szaúdiak – egy horvát szakember, Nenad Kljaic irányításával – 26-25-re legyőzték az addig kedvező pozícióban lévő chileieket. Így aztán mindkét csapat két ponttal fejezte be a csoportküzdelmeket, Magyarország pedig eleve négyről indult, vagyis a hat csapat között mindkettőt megelőzve már a saját meccse előtt továbbjutott.

Ezzel azonban nem kellett volna megelégednie a mieinknek a fehéroroszok elleni csata előtt, de kaptak egyfajta lelki nyugalmat. Talán túl sokat is. Az önbecsülésen túl motivációt adhatott a késő esti csatára, hogy pontszerzés esetén Magyarország a vasárnapi nyolcaddöntőben elkerüli az olimpiai címvédő Dániát, és Svédországgal játszik, ami legalább ötvenszázalékos esélyt adna az újabb sikerre.

Két elég békés csapat játékát láthattuk: azt is tudni lehetett, egy döntetlen a fehéroroszoknak is kiváló lenne, nekik továbbjutást érne, a vereségük viszont kiesést jelentene számukra.

Az Eb nagy felfedezettje, Juhász Ádám az első öt lövésből betalált, de így is kettő volt a mieink hátránya a szünetben. Fordulás után nem tűnt úgy, hogy a mieink tűzbe mennének azért, hogy utolérjék a fehéroroszokat, nem is sikerült, 27-25-re kikaptak. A 16 között Dánia vár csapatunkra, egy vasárnapi bravúr esetén viszont a mieink elkerülik a nyolc között a címvédő házigazdát, Franciaországot – lehet, hogy valahol ez is ott volt a fejekben a meccs közben. Vagyis a nyolc közé nehezebb lett az út, a négy közé viszont könnyebb.

Császár Gábor a meccs után el is mondta a Sport1-en, nincs nagy különbség a dán és a svéd csapat között, annyival nem járt rosszabbul Magyarország. Az viszont már hatalmas különbség, hogy jövő héten a négy közé jutásért a magyar-dán csata győztese nem a francia-izlandi meccs továbbjutójával, hanem a norvég-macedón mérkőzés győztesével játszik majd.

Talant Dujsebajev a 16 közé sem került be a lengyelekkel. Egy évvel azután, hogy leszerepelt Magyarországgal az Európa-bajnokságon, ezúttal lengyel kapitányként még nagyobbat bukott a világbajnokságon, ötödik helyezettként kiesve az A csoportból. Azért sem lenne elegáns ezt megünnepelnünk, mert egy éve, a csúfos Eb után ezeken a lapokon Dujsebajev maradása mellett érveltünk. Kétségtelen viszont, ha Dujsebajev téved, akkor hatalmasat téved. Tavaly Lékai Máté és Császár Gábor mellőzésével ölte ki a kreativitást a magyar válogatottból, a menesztése után viszont lecsaptak rá a lengyelek, ki is jutott velük az olimpiára, majd áttörést elérve Rióban a négy közé vezette őket. (Előtte azért a lengyel Kielcével elhódította a BL serleget a Veszprém elől.) A mindig ezer fokon égő Dujsebajev ősszel már kétszer megégette magát a lengyel válogatottal: az Eb-selejtezőben a szerbektől otthon, a románoktól idegenben kapott ki a csapat, a tavaszt pont nélkül kezdi a két továbbjutó helyért.

Eredmény, C csoport, 5. forduló:

Fehéroroszország-Magyarország 27-25 (15-13)

Rouen, 3800 néző, v.: Nacsevszki, Nikolov (macedónok)

lövések/gólok: 46/27 (59%), illetve 51/25 (49%)

gólok hétméteresből: 10/9, illetve 5/3

kiállítások: 4 perc, illetve 14 perc

Magyarország: Mikler - Zubai, Jamali 1, Császár 7, Ligetvári 1, Schuch, Juhász 7. Cserék: Fazekas (kapus), Balogh Zs. 2, Harsányi 1, Bánhidi 2, Lékai 1, Ancsin 1, Bodó 2, Gulyás

