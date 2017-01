Csaknem negyven gólt lőve megvan a második győzelem

Szeretjük Szaúd-Arábiát. Nem feltétlenül az ottani nyilvános kivégzésekért, inkább azért, amit Magyarországért tett az athéni olimpia előtt, legalábbis férfikézilabdában. A 2003-as portugáliai olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a csoportmeccsek után Skaliczki László válogatottja már becsomagolt a hazaútra, biztosnak hitte a kiesését, sorsa a Szaúd-Arábia–Argentína meccs függvénye volt, ahol a már kiesett araboktól nem várhattunk csodát, vagyis a horvátokat akkor megverő argentinok legyőzését.

hirdetés

De önbecsülésből megtették, a lenézett közel-keleti társaság így ott tartotta a vb-n a mieinket. A magyarok pedig Szlovénia és Jugoszlávia legyőzésével olimpiai kvótához jutottak, Athénban pedig egészen az elődöntőig repültek.

Szaúd-Arábia most is rokonszenves.

A franciaországi világbajnokságra katonával, rendőrrel, tűzoltóval, diákkal állt ki,

csupa amatőrrel – aki egyébként nemcsak viselkedni tud, hanem kézilabdázni is.

A C csoportban, a mieink negyedik meccsén szerdán sorra alakították ki a ziccereket (többször egy-egy ellen simán verve védőinket) Mikler Roland kapuja előtt, más kérdés, hogy Mikler ezeknek a felét megfogta, így tíz gólt kapott a félidőig, ami azért nem is kevés, és nem vet jó fényt a védekezésre.

Szaúd-Arábiában a pocakos kapus a nyerő, ilyen volt most Al Szalem is,

és ő is megmutatta, a legnagyobb hiba, sőt bűn, amit ellene el lehet követni, ha nem veszi komolyan az ember. Miklerhez hasonlóan a félidőig ő is ötven százalékig jutott a kapuban, a magyar csapat azért vezetett így is 17-10-re, mert a mieink sokkal többet lőttek kapura. Összegészében az elvártak szerint sokkal jobbak voltak a fenti hiányosságok ellenére. Sokáig nem tudtak például mit kezdeni az arab csapat kapus nélküli, hét a hat elleni játékával; ez a szünet után változott, Gulyás Péter a labdalopások után üres kapus gólokat szerzett.

Lékai Mátét attól kellett féltenünk, hogy a kilóra jóval nagyobb védőkkel szemben ott hagyja a fogát a pályán

(volt már ilyen: a 2010-es Veszprém–Pler kupaelődöntőben az akkori még veszprémi Iváncsik Tamás ráugrott egy támadásnál az akkor még pleres Lékai fejére, és a térdével véletlenül kiverte a metszőfogát.) Lékai most állandóan a földön volt az ütközések után, fájdalmak gyötörték, de megúszta nagyobb baj nélkül.

A 37-24-es győzelem után a magyarok két győzelemmel és két vereséggel állnak, útban a viszonylag jó lehetőséget ígérő csoportharmadik hely felé. Péntek este 20.45-től a fehéroroszok ellen dől el, hányadik helyen jutnak tovább a mieink.

C-CSOPORT, 4. FORDULÓ

SZAÚD-ARÁBIA–MAGYARORSZÁG 24–37 (10–17)

Rouen. V: Licis, Sondors (lettek)

SZAÚAD-ARÁBIA: al-Szaid – al-Abdulali 3, Mahdi al-Szalem 2, Modzstaba al-Szalem 2, al-Dzsanabi 2, al-Obaidi, al-Rahi 1. Csere: Mohammad al-Szalem, al-Mutairi (kapusok), al-Zaer 1, al-Abasz 1, al-Mohszin 7, al-Hadravi 4, al-Abbasz 1, Szaid. Szövetségi kapitány: Nenad Kljaic

MAGYARORSZÁG: Mikler – Gulyás 4, Balogh Zs. 1, Lékai 4, Szöllősi Sz. 2, Bodó 2, Juhász Á. 3. Csere: Fazekas (kapus), Schuch, Ligetvári 1, Császár 9, Harsányi 1, Dzsamali 2, Ancsin 2, Bánhidi 4, Zubai 2. Szövetségi kapitány: Xavier Sabaté

Kiállítások: 4 perc, ill. 4

hirdetés

Hétméteresek: 0/1, ill. 4/5