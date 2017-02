Lázadnak Sabaté ellen a veszprémi szurkolók

A veszprémi szurkolók egy része Facebookon szavazást indított arról, hogy Javier Sabaté maradjon-e a Telekom Veszprém férfikézicsapat edzője, adta hírül a Veol.hu. A bakonyiak a hétvégén a Bajnokok Ligájában vereséget szenvedtek a Barcelonától, így már csak ötödikek BL-csoportjukban.

Ennek nyomán komoly szurkolói felháborodás tört ki, ennek eredménye a szavazás a közösségi oldalon, melyen egyelőre sokkal többen voksoltak arra, hogy Sabaté menjen, mint maradjon. A veszprémiek törzsszurkolója, Gyurákovics István csalódottan nyilatkozott a portálnak. – Úgy véljük, eljött az idő, hogy Sabate önkritikát gyakoroljon és távozzon. Tavaly májusban a bukott BL-döntő után már sokan firtatták, hogy le kéne mondania, de akkor még többségben voltak azok a hangok – én is ezen a véleményen voltam –, amelyek azt mondták, adni kell neki még egy esélyt, és még jó is kikerekedhet a vele való közös munkából – véli a drukker. Hozzáteszi, korábban Sabaté a nagy terheléssel magyarázta a gyengébb szereplést, viszont a Barccelona ellen más gondok is látszódtak. Érdekes, hogy kedden a DigiSportban a korábbi csillag, Éles József is azt emelte ki, hogy Nagy Lászlóék fizikai problémákkal küzdenek és a hajtósabb meccsek végére elfogy a levegő. Gyurákovics úgy véli, ha Sabaté lemondana, időlegesen házon belül tudná őt pótolni a klub.

Mürkli Balázs, egy, a Veolnak nyilatkozó másik veszprémi szurkoló szintén állóképességbeli hiányosságokat lát, a sok kihagyott ziccer és büntető pedig szerinte azzal magyarázható, hogy nincs önbizalma a játékosoknak, nem koncentrálnak megfelelően.

„Senki ne higgye, hogy a riói olimpián még kiválóan teljesítő horvát válogatott, Marko Kopljar elfelejtett kézilabdázni. Ugyanez vonatkozik Ancsin Gáborra is, akinek az idén egy jó meccse volt, a THW Kiel ellen, s azóta csak percekre léphetett pályára.

Ugyanazok az arcok szerepelnek a Balmazújváros, vagy a Barcelona ellen is. Nincs egy összeszedett koncepció, és Sabate egyáltalán nem használja ki a bő keret adta lehetőségeket”

– mondja Mürkli.

A Veszprém korábban a Szegedtől és kikapott a bajnokságban, ez több éve nem fordult elő.

Sabaténak egyébként nyárig él a szerződése, utána a svéd Ljubomir Vrajnes váltja, ez már hivatalos.

A bakonyi csapat szerdán este Kielben lép pályára a Bajnokok Ligájában.