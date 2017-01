Leváltották az úszók szövetségi kapitányát

A Magyar Úszószövetség szerdai elnökségi ülésén egy tartózkodás mellett egyhangúlag döntött arról, hogy leváltja Hargitay Andrást az úszók szövetségi kapitányi posztjáról – értesült a 24.hu.

hirdetés

Ugyanakkor Bienerth Gusztáv, a MÚSZ január 8-án megválasztott, új elnöke javaslatot tett az új struktúrára, szereposztásra is, amiről ismételten szavazással döntöttek. Eszerint az elnökség dr. Sós Csabát nevezte ki az edzőbizottság elnökének, aki a jövőben egyben a sportág egyetlen szövetségi kapitányi tisztét is betölti.

A portál úgy tudja, hogy Hargitay visszahívására Bienerth tett javaslatot, valamint a 24.hu szerint az elnökség egyúttal arról is határozott, hogy Hargitay mellett a másik két szövetségi kapitányi posztot (utánpótlás: Petrov Iván, nyílt víz: Gellért Gábor) is megszünteti. A jövőben az edzőbizottság hozza meg azokat a döntéseket, amelyeknek eddig egy-egy felelősük volt.

Hargitayt még a korábbi elnök, Gyárfás Tamás nevezte ki, de az is igaz, hogy dr. Sós Csaba is évek óta a szövetség szakmai alelnöki tisztét tölti be, és rendre Gyárfás oldalán ült az elnökségi üléseken.

hirdetés

Míg Hargitaynak több vitája támadt az úszókkal – a Gyurta testvérekkel, Hosszú Katinkával és férjével, egyben edzőjével, Shane Tusuppal –, addig dr. Sóst egyöntetűen elfogadják az úszók és az edzők is.