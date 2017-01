Litkey Farkas ódákat zeng Fa Nándorról

A világbajnok, 12-szeres Kékszalag-győztes vitorlázó szerint nincs még egy olyan ember, mint a Vendée Globe magyarja.

Sok rekordot megdöntött a mostani, 8. Vendée Globe földkerülő szóló vitorlásverseny. Először is a körbeérési idő dőlt meg, 78-ról 74 napra faragta le a győztes francia Armel Le Cléac’h. Hogy hol lehet a csúcs fizikai határa, arról Litkey Farkas vitorlázó-világbajnok, 12-szeres Kékszalag-győztes a Digisport televíziónak péntek reggel úgy nyilatkozott, ezt a rekordot 70 napon belülre lehet még tenni, akár a mostani versenyen is utaltak arra jelek, hogy hatossal kezdődik majd a győztes vitorlázó óceánon töltött napjainak száma, de ezt meghiúsította, hogy az Atlanti-óceánon nem voltak megfelelő szelek.

Maga az év is nagyon „gyors” volt Litkey szerint.

– 49 napra szorították le a szóló többtestű hajók rekordját tavaly december 25-én, ezzel 7 napot javítottak az előző csúcson, de akinek a rekordja megdőlt, épp tegnap futott be a teljes legénységű földkerülése végén, 41 nap alatt. Ez pedig 5 napos javítás – sorolta Litkey Farkas.

Autopilot, foil – a fejlődés titka

Hogy mi lehet a fejlődés motorja? Leginkább az automata „pilotok” fejlődése, ez segíti a vitorlázót az iránykövetésben, illetve a körülményekhez alkalmazkodásban. Ami még hajtja a rekordot, az a hajótest technológiája: már az egytestű hajók is olyan úgynevezett foilokkal mennek – ezeket láthatja a laikus a hajó „bajszának” –, amiknek a léte már érinti a többtestű hajókat is.

Az, hogy a franciák továbbra is egyeduralkodók a földkerülő vitorlázásban, ezen Litkey meglátása szerint ők maguk próbálnak a leginkább változtatni. Kiváló esély volt a mostani versenyen például Alex Thomson remeklése – 536 mérföld per napos teljesítményével új sebességrekordot is felállított a Vendée Globe-on –, aki britként egy napon belül érkezett vissza Les Sables-d’Olonne-ba a győzteshez képest, de egyrészt a franciák között három hajó is volt, amelyik esélyes volt a végső sikerre – ha Alexből „három van”, még komolyabb verseny lehetett volna –, Alex Thomson másrészt a versenytáv 70 százalékában sérült hajóval ment.

– Pont a dinamikus stabilitást segítő egyik oldali foil volt az, ami megsérült, ezért amikor baloldalról kapta a szelet, nem tudott ezzel az eszközzel menni és klasszikus uszonyt sem tudott használni – említette a legjobb vesztes második helyezésének okai között Litkey.

Fa Nándor 90 nap körül jöhet

Fa Nándorra rátérve elmondta, a vitorlázónak van még esélye arra, hogy élete célját teljesítve 90 nap körül célba érjen, most a verseny 81. napján járunk.

– 2860 mérfölddel a vége előtt pont 286 mérföldet vitorlázott 24 óra alatt, érdekes ez a szimmetria – lelkendezett a sportoló, aki szerint képes Fa ennél gyorsabb tempóra is, ezen a versenyen döntötte meg egyéni 24 órás rekordját is, bőven 400 fölötti mérfölddel. Mint mondta, a verseny 40. napja óta összesen 300 mérföldet kapott a legjobbaktól, tehát 34 napon keresztül azonos sebességgel haladt, mint a legjobbak, „kiemelkedően jól vitorlázik”, mondta.

Hogy mi lehet Fa titka? Litkey szerint komoly és átgondolt felkészülést végzett az elmúlt években, több óceáni versenyre is elment, az egyiken árbócát is vesztette, de mindezt tanulásként fogta fel.

– Ezek a hajók annyira „ki vannak hegyezve”, hogy ha nem tesztelem, nem jönnek ki azok a hibák, amiket aztán kijavítva a hajó stabilan megy. A két verseny kudarca kellett ahhoz, hogy most stabilan haladjon a 8. helyen. Ha nem lesz problémája, be fog jönni, a 9. helyezett ezer mérfölddel van mögötte.

Nem biztos, hogy visszavonul

Szerinte büszkék lehetünk rá, hogy ebben a versenyben a 4. nemzet lehetünk a világon a franciák, a britek és a svájciak mögött.

Noha Fa korábban bejelentette, Vendée Globe-on nem indul többet, Litkey ebben nem olyan biztos, hiszen jól látható, hogy ezek a férfiak, akik között a 63 éves Fa Nándor fizikai állapota is tekintélyt parancsoló, élvezik a versenyt. Fa esetében szerinte az lesz a kérdés a folytatásban, hogy mennyire képes elviselni a kudarcokkal teli felkészülési időszakot.

Litkey szerint Fa után nincsen magyar, annyira összetetten alkalmas erre a feladatra.

– Jó vitorlázó sok van, de olyan, aki képes ezt ennyire szeretni, meg tudja teremteni azt az anyagi környezetet, amiben meg lehet csinálni ezt a versenyt, nem látok.

Ő maga a déltengeri veszélyek miatt nem vállalna egy ilyen kalandot.