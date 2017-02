Ljubomir Vranjes lesz a Telekom Veszprém edzője

A Flensburg vezérigazgatója, Dierk Schmäschke szerdán a klub Facebook-oldalán közleményben tette közzé, hogy hosszas tárgyalásokat követően elfogadták Vranjes kérését, és „elengedik Veszprémbe” a korábbi klasszis kézilabdázót. Ezt a szezont természetesen még a német kirakatcsapatnál tölti, a váltás tehát nyáron következik.

Vranjes nem sokkal később Facebook-oldalán megerősítette a hírt. Mint írja, az elmúlt hónapokban neki és a feleségének sok álmatlan éjszakája volt, rengeteget gondolkoztak, hogy elhagyja-e a világ egyik legjobb kézilabdacsapatát. „Életem legnehezebb döntését kellett meghoznom. Végül arra jutottam, hogy megragadom ezt az új lehetőséget.” Vranjes német nyelvű közleményében kiemeli,

döntéséhez hozzájárult, hogy Veszprém sokkal közelebb van Szerbiához, mint Flensburg, idős szülei pedig ott élnek, ahogy barátai jó része is, ami nagyon fontos neki.

A 43 éves, szerb gyökerekkel bíró Ljubomir Vranjes nyolc éven át dolgozott a Flensburgnál, amellyel 2014-ben nagy meglepetésre Bajnokok Ligáját nyert. 2013-ban rövid ideig a szerb válogatott kispadján is ült. Játékosként világ- és többszörös Európa-bajnok volt.

Mi is megírtuk, december végén a tréner elismerte a Veszprém érdeklődését egy német tévéadónak, de Kálomista Gábor, a veszprémiek vezérigazgatója ugyanazt nyilatkozta, mint novemberben, amikor a montenegrói Veszelin Vujoviccsal boronálták össze csapatát a lapok. „Aki ezt híreszteli, annak semmi más célja nincs, mint gyengíteni a világbajnokságra készülő magyar válogatottat. Klubunk több kitűnő szakemberrel is tárgyal, ugyanakkor van edzője, akit Xavier Sabaténak hívnak, miként a válogatott szövetségi kapitányát is. A zavart keltőkkel szemben a Veszprém célja a válogatott támogatása, hogy minél sikeresebb legyen a világbajnoki szereplése.”

A Veszprém jelenlegi edzőjének, Xavier Sabaténak nyáron jár le a szerződése, információink szerint hamarosan bejelenthetik, hogy a magyar válogatottnál is befejezi szövetségi kapitányi munkáját.