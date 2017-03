Magyar közönségre szabott gyakorlatok

Harmincöt ország felnőtt ritmikus gimnasztikázója és huszonnyolc nemzet junior-kéziszercsapata vesz részt május 19–21. között a Budapesten rendezendő Európa-bajnokságon. A Papp László-sportarénában karikával, labdával, buzogánnyal és szalaggal előadott gyakorlatokat láthatunk majd, s bár még több mint két hónap van hátra az eseményig, a téma a nemzeti ünnep másnapján is nyer némi aktualitást.

hirdetés

A felnőtt egyéni válogatott két tagja ugyanis egy-egy különleges zenére megálmodott produkcióval is készül. Az egyik mű a zongoraművész Havasi Balázs Szülőföldem című szerzeménye, amelyben Radnóti Miklós hazafias versének, a Nem tudhatom-nak a sorai is felcsendülnek. A lányok felkészítő edzője, Deutsch-Lazsányi Erika egy személyes koncertélmény után döntött úgy, hogy beveszi a repertoárba: – Olyan érzést váltott ki bennem, hogy azt gondoltam, abszolút megfelelő a hazai Eb arra, hogy gimnasztikában is debütáljon. A művészt személyesen ismerem, ő is tud róla, nagyon örült a lehetőségnek.

Az érzelemdús zeneműre komponált produkciót Kiss Alexandra adja elő. Az első felnőtt Eb-jére készülő magyar lány állítja, sosem volt kedvenc szere, ám ez a karikagyakorlat neki is különleges.

Deutsch-Lazsányi Erika elmondta, próbált olyan magyar szövegű zenéket keresni, amelyek már kiváltottak valamit a magyar nézőkből és hallgatókból. – Nekem emlékezetes momentum, amikor egy tehetségkutatóban a Most múlik pontosan elhangzott Janicsák Veca feldolgozásában, akkortájt jóformán az egész ország ezt hallgatta – utalt a másik, kifejezetten a magyar közönség számára tervezett produkcióra, amelyhez a zeneszám hosszát másfél percre kellett csökkenteni.

Váray Míra az aranyszínű labdával Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

Erre a labdával megálmodott gyakorlatra a 15 éves Váray Míra készül. Az edző szerint ennél a produkciónál az a fő szempont, hogy azt a fajta csendet, amelyet Janicsák Veca elért a tehetségkutatóban, Míra is megteremtse az arénában. Ugyanakkor nemcsak a közönséget kell lenyűgözni, a zsűrire gyakorolt hatás is számít, márpedig a szöveget csak a magyar bírók fogják érteni. – A decemberi bakui edzőtáborban tesztelés gyanánt megmutattuk az azeri kollégáknak, megkérdeztük, érzik-e, hogy miről van szó. Azt mondták, a zene gyönyörű, és a mozgással együtt visszaadja azt, amit mi akartunk – állítja Deutsch-Lazsányi Erika.

hirdetés

Ugyanakkor a magyar zenére előadandó karika- és labdagyakorlat programba illesztése még a felkészülési versenyeken való fogadtatástól is függ (összesen nyolc kaphat szerepet), hiszen az elsődleges cél az Európa-bajnokságon való jó szereplés. Ám ha máshol nem, a május 21-i gálaműsorban bizonyára ott lesz a két produkció.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 16.