Magyar–ausztrállal kezdődik a budapesti vízilabda-vb

Már a sorsoláson érvényesült a „hazai pálya előnye”, nem kerültünk egy csoportba egyetlen délszláv válogatottal sem. A hölgyek sem szerencsétlenek.

Ünnepélyes külsőségek között, a világ úszó- és vízilabdasportja vezetésének jelenlétében sorsolták ki a belvárosi Sofitelben a nyári vizes-világbajnokság női és férfi pólótornájának csoportbeosztását. Mindkét válogatottunk alanyi jogon tagja a mezőnynek, ám míg a hölgyek aktuális Európa-bajnokként az első kalapba nyertek besorolást, a férfiak az utóbbi évek hullámzó eredményei miatt csak a másodikba fértek be.

Kalapok

Férfiak

1.: Szerbia, Horvátország, Olaszország, Montenegró

2.: Egyesült Államok, MAGYARORSZÁG, az amerikai kontinens kvalifikációs tornájának egyik továbbjutója, Spanyolország

3.: Kanada, Franciaország, Oroszország, Ausztrália,

4.: Dél-Afrika, Japán, Kazahsztán, Görögország

Nők

1.: Egyesült Államok, Olaszország, Oroszország, MAGYARORSZÁG

2.: Spanyolország, Ausztrália, Kanada, Hollandia

3.: Brazília, Görögország, Franciaország, Új-Zéland

4.: Dél-Afrika, Japán, Kazahsztán, Kína

A sorsolást a köszöntők után csakhamar meg is kezdték – neves sportolók, olimpiai és világbajnokok segítségével –, és a következő négyesek alakultak ki:

Férfiak

A csoport: Montenegró, Brazília, Kanada, Kazahsztán

B csoport: Olaszország, MAGYARORSZÁG, Ausztrália, Franciaország

C csoport: Szerbia, Görögország, Spanyolország, Dél-Afrika

D csoport: Horvátország, Egyesült Államok, Oroszország, Japán

Elkerültük tehát a 2014 óta egyeduralkodó Szerbiát, a riói olimpián döntős horvátokat és a tavalyi Eb-finalista Montenegrót is, Olaszország a 2012-es ötkarikás játékok óta nem szerepelt nagy torna döntőjében, a 2014-es budapesti Eb-n mögöttünk végeztek a 3. helyen, igaz, Rióban megcsíptek egy bronzérmet Montenegró legyőzésével. Mi akkor az 5. hellyel jöhettünk haza, csakúgy, mint Londonból 2012-ben.

Märcz Tamás (férfi szövetségi kapitány): – Nem kerültünk könnyű csoportba, noha nem voltak előzetes elvárásaink. Hazai pályán fogunk játszani, a lehető legjobb teljesítmény kell tőlünk, ezt a szurkolók is elvárják. Jó eredménynek számítana, ha éremért játszhatnánk, jó lenne odáig eljutni.

Nők

A csoport: Olaszország, Kanada, Brazília, Kína

B csoport: Egyesült Államok, Spanyolország, Új-Zéland, Dél-Afrika

C csoport: MAGYARORSZÁG, Hollandia, Franciaország, Japán

D csoport: Oroszország, Ausztrália, Kazahsztán, Görögország

Bíró Attila (női szövetségi kapitány): – Teljesen elégedett vagyok, nincs mitől félnünk. Érdekességeket az A és a D csoportban várok, örülök, hogy Kínát és Görögországot elkerültük a negyedik kalapból, illetve Spanyolországgal és Ausztráliával sem lett volna könnyű megküzdeni. Félreértés ne essék, Hollandiának is nagyon jó és veszélyes csapata van, ne tévesszen meg senkit, hogy nem volt ott a 8 csapatos olimpián, az Európa-bajnokságon éppen ellenük nyertük a döntőt, azóta pedig aligha gyengültek. A mi célunk most a világbajnokságon, hogy a legvégéig versenyben legyünk. A felkészülésünk úgy néz ki, hogy először is jön egy mérkőzésünk Olaszország ellen a Világliga selejtezőjében áprilisban, a júniusi sanghaji Világliga feladata pedig az, hogy megtaláljam a világbajnokság 13 játékosát. Még a vb előtt 10 nappal rendezünk egy tornát a Margitszigeten, már sejtem, melyik csapatokat lehet meghívni erre. A mi csapatunk benne van a legerősebb négyben a világon, de ne feledjük, az olimpia utáni évben vagyunk, sokan váltottak edzőt, várhatóak átrendeződések. Abszolút megverhetőek például az amerikaiak is a vb-n, kijár már nekik egy vereség. Fel szeretnénk tenni a koronát az éves munkára. De nem lesz egyszerű.

Bujka Barbara (a válogatott játékosa): – Nincsenek bennem speciális érzések. A hollandok lesznek a riválisaink, régen játszottunk ellenük, de abból is mi jöttünk ki jobban. Természetesen erős és egységes csapat, de mi még erősebbek és még egységesebbek vagyunk. A világbajnokság egészét tekintve pedig egyetlen célunk lehet: a végső győzelem.

A nyári torna lebonyolításának legfontosabb részletei: a négy csoportgyőztes azonnal megy a negyeddöntőbe, míg a 2.-3. helyezettek keresztbe mérkőznek egymással. A mérkőzéseknek a torna kezdeti szakaszában az addig megújuló, 1800 lelátói helyes Komjádi és a margitszigeti, ideiglenesen 6000-esre bővítendő Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda ad otthont, a végjáték pedig – várhatóan 15 ezer szurkoló előtt – a Dagály melletti új Duna Arénában zajlik majd.

A férfitorna Magyarország–Ausztrália összecsapással kezdődik.