Már áprilistól elnök lehet Erdei Zsolt az ökölvívóknál

Már az április elsején esedékes évi rendes közgyűlésen napirendre kerülhet a tisztújítás a Magyar Ökölvívó-szakszövetségben (MÖSZ), miután az elnökaspiráns Erdei Zsolt és ifj. Balzsay Károly szövetségi kapitány bejelentette, a klubok kilencven százalékának támogatását megszerezték.

A két szakember az M4 Sport csütörtöki Sportreggeli című adásában be is mutatta a támogató aláírásokat tartalmazó mappát, amely szerintük elég ahhoz, hogy a tisztújítás is bekerüljön a kongresszus programpontjai közé.

Korábban az olimpiai bronzérmes, profi világbajnok Erdei úgy nyilatkozott, a szervezet jelenlegi vezetője, Csötönyi Sándor azt ígérte, átadja neki a stafétát, de eddig a felek arról beszéltek, rendkívüli közgyűlésen kerülhet sor a tisztújításra. A Madárfészek Akadémia vezetője akkor azt is mondta: ha a boksztársadalom kilencven százaléka támogatná, akkor vállalná az elnökséget.

„A programot közösen szeretném kidolgozni a szakma képviselőivel, összefogást remélek. Ha megválasztanak, akkor is tovább akarok dolgozni a Madárfészekben, tevékeny szereplője szeretnék lenni a sportágnak” – fogalmazott a csütörtöki műsorban Erdei Zsolt.

Ifj. Balzsay Károly szövetségi kapitány mindehhez hozzátette: a nemzetközi sportdiplomáciában is fejlődésre törekednek.

Csötönyi Sándor 1996 óta vezeti a szövetséget, jelenlegi mandátuma 2020-ig szól. Hétfőn az MTI-nek úgy nyilatkozott, csak Erdei Zsolt javára hajlandó lemondani az elnöki posztról, mert benne megbízik, és becsületes, tisztességes embernek tartja. A hírek szerint a MÖSZ e heti elnökségi ülésén bejelentette: az április elsejei évi rendes közgyűlésen lemond a posztjáról, és Erdeit javasolja utódjának.