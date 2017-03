Miért jó, hogy mindig Budapesten van a négyes döntő?

A Fradi–Győr NB I-es szuperrangadó előtt a sportdiplomáciáé volt a küzdőtér, szó szerint. Egy különleges hangulatú sajtótájékoztatón, az Elek Gyula Aréna közepére felállított, hosszú asztal mögül jelentette be Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke, hogy új névadó szponzora lett a Bajnokok Ligája májusi, budapesti négyes döntőjének: a Szerencsejáték Zrt. színre lépésével Tippmix final four a női klubkézilabda csúcseseményének neve.

– Látunk benne üzleti lehetőséget. Az egyik legversenyképesebb eseménye a sportágnak,

ezt kapcsoljuk össze a legversenyképesebb termékünkkel – mondta Braun Márton, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A négyes döntőnek zsinórban negyedszer ad otthont május 6-án és 7-én Budapest, azon belül a Papp László-aréna. A magyar és az európai szövetség (EHF) közötti szerződés alapján még háromszor biztosan hazánk fővárosa lesz a házigazda. David Szlezakkal, az EHF Marketing ügyvezető igazgatójával a sajtótájékoztató után arról is beszélgettünk, hogy – szemben néhány más csapatsportággal – miért jó, hogy mindig ugyanott tartják a BL végjátékát, van-e versengés az eseményért.

– Jelentkeztek más városok is, hogy szívesen lennének házigazdák, de egyelőre csak Budapesttel számolunk. Az EHF koncepciójához tartozik, hogy nyitottak vagyunk minden újra, megvizsgálunk minden lehetőséget, hosszú távon más városok is szóba jöhetnek. Budapesttel viszont nagyon elégedettek vagyunk, a magyar szövetség pedig kiváló ötletekkel áll elő.

Aki járt már a Papp László-aréna környékén, látja, hogy jó helyre került a final four

– mondta a Magyar Nemzetnek az osztrák sportdiplomata.

Mint hozzátette, Köln sem véletlenül kapja meg rendszeresen a férfiak négyes döntőjét. A Rajna-parti várossal 2020-ig van megállapodása az európai szövetségnek, megközelíthetőségének, a Lanxess Aréna befogadóképességének (18 ezer néző) és az egyre nagyobb nézettségnek köszönhetően ideális a helyszín. Felvetettük, más európai országok, amelyek klubcsapatai rendre vendégségbe utaznak a BL-végjátékára (így adott esetben, ha német férficsapattal vagy magyar női csapattal találkoznak, gyakorlatilag idegenben lépnek pályára), hogyan fogadják az EHF koncepcióját az állandó helyszínekről.

– Minden feltételt biztosítunk ahhoz, és a rendezőktől is elvárjuk, hogy a más országbeli csapatokat ugyanolyan feltételek várják, mint a rendező ország csapatait. A Lanxess Aréna ugyan Németországban van, de bárhol lehetne Európában, és ez a lényeg. Budapesten, a Papp László-arénában a bukarestieket is ugyanolyan körülmények fogadják, mint a magyarokat – mondta David Szlezak, s hozzátette, fontos lépés a névadó szponzor megjelenése, mert ez vonz más szponzorokat is, a fokozódó nézettséggel így egymást generálják a pozitív folyamatok. (A férfiaknál a Bajnokok Ligájának évek óta a Velux a névadó szponzora.)

A sajtóeseményen elhangzott,

ilyen közel még egyszer sem jártunk ahhoz, hogy a női BL négyes döntőjében két magyar csapat is szerepeljen.

2014-ben a Győr nyert Budapesten, 2015-ben nem volt magyar csapat a legjobb négy között, míg 2016-ban a győriek a negyeddöntőben szembekerültek a Ferencvárossal, és kiütötték. A mostani középdöntőben viszont, két fordulóval az egyenes kieséses szakasz előtt, a győriek három pont előnnyel vezetik a csoportjukat, a ferencvárosiak pedig három pont előnnyel állnak a második helyen. Az ETO már nem lehet rosszabb a csoportmásodiknál, a Fradi pedig a hétvégén a Thüringer vendégeként jó eséllyel biztosítja a helyét a csoport első két helyén, ami azt jelentené, hogy a Győrrel elkerülik egymást a negyeddöntőben. A legjobb nyolc között mindkét zöld-fehér csapat Magyarországon játszaná a visszavágót, ami tovább növelné esélyüket a négyes döntőre.