Nadal nagybátyja: Rafa nem szemtelenkedhet velem

Az edzők iránti tiszteletről és unokaöccse, a 14-szeres Grand Slam-bajnok Rafael Nadal módszereiről is mesélt Budapesten a spanyol teniszsztár edzője-nagybátyja, Toni Nadal.

„Manapság sok tréner szolgaként dolgozik a játékosa mellett, én sosem hagynám, hogy Rafa szemtelenkedjen velem, hanem elkapnám a grabancát. Nem viszem utána az ütőit, nekem az a fontos, hogy nézzen fel rám, és tiszteljen. Éppen ezért sosem fogadtam el semmilyen részesedést a pénzdíjaiból, én fix fizetésért dolgozom” – mondta azon a kötetlen sajtóbeszélgetésen, amelyet a három GS-trófeát gyűjtött Stan Wawrinka edzőjével, a svéd Magnus Normannal tartott a BOK Csarnokban. A két mester egy továbbképzés vendégeként érkezett Magyarországra.

hirdetés

Látható a fejlődés

Norman egy kérdésre válaszolva elmondta, nem változtatott sokat a svájci stílusán, kész játékos volt már, és a top 10 közelében járt, amikor együtt kezdtek dolgozni.

„Az utóbbi három évben sokat fejlődött a személyisége, magabiztosabbá vált, és fontos volt, hogy hallgatott rám, nyitott volt a javaslataimra, így ki tudtam hozni belőle, ami benne van” – tette hozzá.

Egy másik felvetés kapcsán kifejtette, nem fontos, hogy korábban nagy játékos volt-e az edző, mindkét esetre vannak példák. Persze nem árt, ha a tréner tud ütögetni a tanítványával, de más dolgok fontosabbak. Személy szerint jobb edzőnek tartom magam, mint amilyen játékos voltam – mondta a Roland Garros korábbi döntőse.

Mourinhót emlegette

Toni Nadal úgy vélekedett, a nagy döntőkben egy korábbi topjátékos jobban fel tudja készíteni a játékost arra, hogy mi várhat rá. A lényeg az edzőnél az, hogy jól tudjon beszélni és motiválni, mint például José Mourinho a futballban.

Az MTI kérdésére, miszerint a fizikai-taktikai vagy a mentális felkészítés teszi-e ki a munkájuk nagyobb részét, Norman közölte, Wawrinka gyakori hangulatingadozásai miatt neki mentális téren van több feladata.

„Korábban jobban összpontosító és elszántabb játékosokat is edzettem, Stannél viszont előfordul, hogy egy hétig nem akar kimenni a pályára. Ilyenkor motiválni és ösztönözni kell őt, ez rám hárul. Tudnom kell, hogy mikor lehetek vele kemény, és mikor engedhetem őt el jobban.”

Toni Nadal úgy vélekedett, a meccs sokak szerint fejben dől el, de ő ezzel nem ért egyet.

„A különbség a szívben van, a lábakban és a kezekben. A fizikumnál nincs fontosabb, hiszen a legintelligensebb játékos sem tud nyerni jó kondíció nélkül. Az mindennek az alapja.”

Ami a Nadal család megosztottságát illeti, Toni szerint a tagok fele Real Madrid-, a másik fele pedig FC Barcelona-szurkoló, a különbség csak a vérmérsékletben van.

„A realosok fanatikusak, mi, barcások normálisak vagyunk” – mondta nevetve.

Az élmezőny elöregedéséről Nadal közölte, ma a gyerekek későn csöppennek a profi teniszbe, mert a szülők vagy a szövetség elkényezteti őket. Nem edzenek elég keményen, és csak saját korosztályukkal küzdenek, míg Rafael Nadal már 16 évesen jóval erősebbekkel játszott.

A gyorsaság számít

Ennek kapcsán Norman kiemelte, hogy a mai fiatalok sokkal nagyobb fizikai igénybevételnek vannak kitéve, mint az ő idejében.

„Gyors izmokra van szükség a gyors pályákon a gyors labdákhoz, mindenki rendkívül vékony és inas, nézzék csak meg Murrayt, Djokovicot vagy Federert” – magyarázta.

A Federerrel szemben elvesztett januári Australian Open-döntőről Toni Nadal azt mondta, a svájci remek taktikát választott: gyorsan játszott, bár ebben a gyors borítás is segítette, illetve hogy a labdák alig pattantak fel. Emellett a fonákja is sokkal jobban működött, mint korábban.

Unalmasabb a játék

A mai teniszről a spanyol tréner kifejtette, szerinte egyre unalmasabb a játék, mert taktika és ész helyett az erő és a gyorsaság dominál, pedig az emlékezetes labdamenetek nem ászokról szólnak.

„A labdarúgásban az irányítók az elmúlt évtizedekben bevezettek olyan szabályokat, amelyekkel élvezetesebbek lettek a meccsek. Nálunk azonban sosem változik semmi” – közölte, hozzátéve, nem az unokaöccse miatt korteskedik a szabálymódosítások mellett, hiszen ő a mostaniakkal szerzett 14 Grand Slam-trófeát, sokkal inkább a közönség miatt.

hirdetés

Ami Piros Zsombor junior Australian Open-diadalát illeti, Nadal szerint benne is megvan a lehetőség, hogy nagy bajnok lesz, ez csak rajta múlik, de összességében a fiatal ászoknak csak 30-40 százaléka bizonyít a felnőtt mezőnyben is. Ennek kapcsán felidézett egy anekdotát is: „Amikor Djokovicot először láttam edzeni valahol, azt sem tudtam, hogy ki ő, de azonnal odamentem Rafához, és azt mondtam, van egy kis gondunk. És valóban lett.”