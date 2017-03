Nem akárki neheztel most Hosszú Katinkáékra

Darnyi Tamás úszóiskolájának tanítványai a margitszigeti létesítmény felújítása miatt kényszerülne máshová, de a Dagályt befoglalta az Iron Aquatics, alternatíva pedig nincsen.

Grandiózus úszásoktatói programot jelentett be hétfőn a Facebookon Hosszú Katinka. Az oktatás helyszíne a Dagály tanmedencéje lesz, az 50 milliárd forintért megépített Duna Aréna érintett medencéjét az Iron Aquatics reggeltől estig lefoglalta, ennek a feltételeiről egyelőre nem sokat tudni. Az új úszótanodával önmagában semmi gond nem lenne, de közben az Index.hu kiderítette, hogy a vizes-vb uszodafelújításai miatt nagy szükség lenne a Dagály medencéire, a Komjádi mellett a margitszigeti Hajóst is felújítják. Ennek farvízén kapott tájékoztatást több budai és XIII. kerületi oktatási intézmény, hogy az úszástanulási lehetőség szünetelni fog a margitszigeti létesítmény renoválása alatt, ugyanis a Dagályt, akármennyire is üres a nap egy részében (a villanyt is lekapcsolják), oda más nem mehet be, amikor az Iron és más sem használja.

Az ügy legnagyobb kárvallottja az ezer gyerekkel foglalkozó Darnyi Úszóiskola, amelynek így nincs lehetősége elérhető közelségben úszást oktatni a számtalan óvodás- és kisiskoláscsoportnak.

Az Iron Aquatics reggel hattól este tízig foglalja a medencéket a portál írása szerint, erről péntek délután kapták meg az értesítést az érintett oktatási intézmények. Az uszoda medencéi 11 és 16 óra között az Index írása szerint teljesen üresek, de nem mehet oda senki. A kezelhetetlen helyzet 3 hónapig áll majd fenn.