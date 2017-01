Nem akármilyen választás vár az úszószövetségre

Bienerth Gusztávnak (j) Gyárfás hívei is kellenek

Itt a végkifejlet, vasárnap várhatóan véget ér a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) körüli, mintegy 13 hónapja tartó thriller. Most nem ecseteljük részletesen, hogyan szólalt fel először 2015 karácsonyán Hosszú Katinka a Gyárfás Tamás vezette szervezet szerinte elavult struktúrája ellen, miként alapított a szövetségtől anyagilag független úszóklubot, vagy hogy miképpen gyűltek köré 2016 hajrájára az elégedetlenkedő sporttársak, és hogy a változás szelét hogyan vitorlázta meg a politika. Ami történt, megtörtént, Gyárfás szűk 24 év után távozik a sikersportág éléről, helyét pedig – a papírforma szerint – átveszi a három jelölt közül az, aki kétszer is többséget szerez a rendkívüli tisztújító közgyűlésen. Eme jeles margitszigeti vasárnap várható eseményeinek eredünk nyomába.

A január 8-án 11-kor kezdődő, egyetlen napirendi ponttal meghirdetett rendkívüli elnökválasztó közgyűlésen három névvel találkozik a mintegy 120, választásra jogosult klubképviselő. Névsorban a ferencvárosi jelölésű Bienerth Gusztávéval, a tavaly áprilisi bizalmi szavazáson saját magát elnöknek jelölő hajdúszoboszlói Hornyák Viktoréval, valamint a szentendrei úszókat vezető Tóth Istvánéval. Ők kaptak jelölést a karácsonyi határidőig, és bár korábban a szövetségtől úgy tudtuk, a helyszínen is bárki „berobbanhat” még, Sándor Elek, a korábbi közgyűlések levezető elnöke, a MÚSZ-alapszabály készítője arról tájékoztatott, nincs mód erre.

A szabályok értelmében személyi kérdésben azonnal titkossá válik a szavazás, ha ezt valaki a voksolók közül kezdeményezi, és a jelenlévők több mint fele támogatja. A szavazásra jogosultaknak először arról kell állást foglalniuk, akarják-e, hogy a fent említett urak felkerüljenek az elnökjelölti listára. Aki ebben a „nulladik” körben megkapja az 50 százalékosnál nagyobb támogatást – 0, 1, 2 vagy 3 jelölt –, ringbe szállhat a következő körben. Láthatjuk ugyanakkor, hogy előfordulhat, sem Bienerth, sem Hornyák, sem Tóth nem válik elnökjelöltté a helyszínen, ez esetben 15-30 nappal későbbre új elnökválasztást kell kiírni. „Oszlatás” jön akkor is, ha túl az első – eredményes – szavazási körön a másodikból nem kerül ki olyan aspiráns, akire a voksok több mint fele esik, ám ez alól kivételt képez az a helyzet, amikor három jelölt van, és egyikük sem birtokolja a feles többséget, mert ez esetben a „bronzérmes” kiesik, és jöhet a – kvázi – harmadik kör.

A folyamat nem olyan bonyolult, mint elsőre látszik: a jelölteknek először a helyszínen hivatalosan is jelöltté kell válniuk, s akinek ez sikerül, annak maga mellé kell állítania a voksolók több mint felét még egy alkalommal. A legtöbben Bienerth végső sikerére várnak – deklaráltan a kormány is –, hogy az úszósport végre tényleg az úszásról szólhasson. Ám nem árt felidézni a Gyárfás által kezdeményezett, tavaly áprilisi rendkívüli bizalmi szavazást, ahol 112:1 arányban álltak mellé a voksolók; az akkori Gyárfás-szavazók attitűdjéről most nagyon keveset tudni. Ha a stabilitás vágya a rendező elv, Bienerth neve mellett meg fognak jelenni az eddigi „Gyárfás-ikszek”.

A vasárnapi friss információkat az MNO.hu első kézből, a helyszínről szállítja.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 07.