Olimpiaközelben a magyar Jackson-lány

Megkönnyezte szinte tökéletes rövidprogramját Tóth Ivett az olimpiai kvalifikációs helsinki műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokságon, volt is oka az örömre – edzője, Sebestyén Júlia oldalán. A szigorú pontozók közel ugyanúgy értékelték a Michael Jackson-válogatásra futott programot (61,00), mint amivel Tóth januárban Ostravában Eb-8. lett (61,49). A 18 éves magyar sportoló jégre lépte után már biztos volt, legrosszabb esetben 16. legjobbként megmutathatja kűrjét pénteken.

– Nagyon izgultam előtte, ezért meglepett, hogy ilyen jól sikerült. Amikor a jégre szólítottak, már megnyugodtam, és a második ugrásom után éreztem, hogy ez nem lehet rossz – mesélt érzéseiről az M4-nek Tóth Ivett.

Hogy a 24-es kűrbe jutással miért nincs még olimpiai jegy – ismert, épp 24 kvótát osztanak ki a vb-n –, azt most megkíséreljük elmagyarázni: nemzetenként bár két korcsolyázó mehet Helsinkiből a jövő februári pjongcsangi játékokra, csakhogy azon nemzetek, amelyek két legjobb résztvevője helyezésének összege nem nagyobb 13-nál, egy harmadik korcsolyázót is küldhetnek. Tehát hogy Tóth Ivettnek a kűr után összetettben mennyivel kell előrébb végeznie a 24. helynél, ez az erős nemzetek számán is múlik. Jó helyzetben van, a 14. helyről indul pénteken.

A párosok versenyében Bekemisheva Daria és Magyar Márk küzd, de tőlük nem elvárás a kvótaszerzés.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.30.