Ömlik a pénz az olimpiás tanácsadók nyakába

A tavalyi évben 5,15-ről 7,25 milliárd forintra, azaz 40 százalékkal emelkedett a budapesti rendezés külső szakértői kerete.

A legfrissebb hírek szerint 1,5 milliárd – legyünk pontosak: 1 491 495 000 – forinttal megemelik a budapesti olimpiai pályázat költségvetését, konkrétabban az anyag elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátására fordított összeget – írja az Index.hu. Az eddigi 5,76-ból így egy csapásra bő 7,25 lesz, ami a teljes összeget illeti.

hirdetés

Amint a cikk szerint az EU hivatalos lapjában olvasható, az indoklás sem akármi Budapest részéről:

... a nemzetközi sportszövetségek és a NOB előre nem látható követelményeiből, valamint a római olimpiai pályázat (előre nem látható) visszavonásából eredő többletfeladatokra tekintettel megemelik az eredeti megbízási díj összegét.

Hogy milyen előre nem látható követelmények jöhetnek, miközben már a harmadik körös pályázati dosszié összeállítása zajlik, rejtély, de még különösebb, hogy egy vetélytárs kiesése valamiért drágítja a tanácsadók munkáját. Világos persze, hogy bármilyen változás után rögtön a zsebbe kell nyúlni, a tanácsadásra szánt összeg sem először emelkedik: márciusban még nettó 5 155 440 000 forintot ért a szerződés, amit augusztusban 607,5 millióval emeltek az előre nem látható olimpiai helyszínkijelölésekkel kapcsolatos többletfeladatok miatt, de a módosított helyszínek egy részét azóta újra módosították. Ha viszont jobban megnézzük, azt látjuk, csak a tanácsadásra elfolyó összeg 5,15-ről 7,25 milliárd forintra nőtt, ami 40 százalékos emelkedés.

hirdetés

A tanácsadói feladatokat az összeállítás szerint az angliai székhelyű M-Integrated Solution Ltd., a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. és a svájci Lagardere Sports Geneva SA koncessziója látja el. A második cég neve manapság onnan lehet ismerős, hogy jogelődjét Bienerth Gusztáv alapította, a jelenlegi pályázati anyag gazdája is ő – miképp ő volt az első Orbán-kormány alatt is ugyanezen tanulmány kulcsfigurája. Bienerth jelenleg a kormány turisztikai kormánybiztosa is, vasárnap pedig a Magyar Úszó Szövetség elnökévé is megválaszthatják. Fontos ember.