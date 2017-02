Óriási hátrányból állt fel és fordított válogatottunk

A szombati, Montenegró elleni, „felejtős” vereség után a Volvo-kupa vasárnap délelőtti zárómérkőzésén is rosszul kezdett a magyar csapat: az első negyedben hat gólt kaptunk, s csak egyet lőttünk (de legalább megszületett a center, Kovács Péter első válogatotti találata).

Aztán fokozatosan feljavult a magyarok játéka, egyre kevesebb lett a hiba, egyre jobb a védekezés. A harmadik negyedben csak a mieink lőttek gólt (hármat, 6-7), a negyedik negyed elején pedig Manhercz ötméterese által összejött az egyenlítés is.

És mivel a magyar csapat továbbra sem kapott gólt (összesen 22,5 percen át „tiszta” maradt a kapu), s a másik oldalon Tóth Márton emberelőnyből, Vámos Márton pedig ötméteresből eredményes volt, 9-7-re nyert Märcz Tamás csapata.

Az új kapitány debütáló tornáján, a Volvo-kupán elért második hellyel mutatkozott be. Lapunknak elmondta: „Egyre jobban alakulunk, a védekezésnek is kezd arculata lenni, sokkal több center-bekk párharcot nyertünk meg az előző naphoz képest, nagyobb volt a lendület a csapatban, valamint több helyzetet is kihasználtunk.”

Magyarország–Horvátország 9-7 (1-6, 2-1, 3-0, 3-0)

Góldobók: Bátori 2, Vámos 2, Kovács P., Fülöp, Nagy Á., Manhercz, Tóth M., ill. Sukno 3, Buljabasic, Loncar, Setka, Milakovic