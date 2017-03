Óriási sztárokkal jön a pesti sznúkergála

Úgy tűnik, kis tányérkájával Magyarország is sorban áll a sznúkervilág tortájának egy szeletéért: holnap Budapesten megrendezik az I. Magyar Snooker Gálát.

Egy-két éve egy amatőr sznúkeres estet terveztünk a fővárosban egy sznúkerrajongó rokon kerek születésnapja alkalmából. Mindössze két kipróbált helyet tudtak az ismerősök, az egyik az igen zsúfolt Noiret volt az Opera mögött pár sarokkal, a másik a sportágspecialista Ötker Snooker Klub & Pub a Jászai Mari térnél, ahol az Eurosportról is jól ismert arcok aláírt portréi mosolyognak vissza az emberre. Nem véletlenül. 2009-ben történt ugyanis, hogy egy bizonyos Kármán Nóra nevű hölgy életében először kilátogatott egy ausztriai versenyre, ahol a 2002-es világbajnok Peter Ebdon közelébe férkőzött. Születésnapja lévén Kármánt a sportember illedelmesen felköszöntötte, de az alkalmat megragadva találkozót is kért a szimpatikus kisasszonytól. Az ismeretségből egy évvel később házasság lett, a pár pedig Budapesten telepedett le, a sznúkernagyság ezután sűrűn látogatta edzőhelyét, az Ötker Snookert.

Két topversenyző és egy sporttörténelmi asszony

Ebdon már akkor kitűzte célul, hogy egy rangos versenyt Budapestre hoz. Ha viadalnak nem is, de egy gálának végre otthon ad a magyar főváros a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban, ami biztosan pompás reklámja lesz a sportágnak azok után, hogy a nem hivatalos becslések szerint adásonként 50-100 ezer magyar tapad az Eurosport képernyőjére, amikor Marco Fu vagy Ronnie O’Sullivan asztalhoz lép. Utóbbi nevet biztosan mindenki hallotta már, aki egyszer is a zöld asztal mellé tévedt a tévén keresztül, és a számok alapján náluk nem is kisebb nevek érkeznek Budapestre: a világranglistán 7. ausztrál Neil Robertson – volt világbajnok és többszörös világelső – és 12. angol Ali Carter – kétszeres vb-döntős, az idei World Open nyertese. Kettejük „küzdelmét” Michaela Tabb, a sznúkertörténelem első női bírója vezeti majd, akinek a háta mögött bizony vb-döntő is van már.

Természetesen a rendezvényre már régen elfogytak a 30 dollárt kóstáló jegyek, a gálát szervezők ráadásul egy különleges dologgal is próbálkoztak, ami azonnali, fényes sikerrel zárult: egy extra, virtuális lelátórészre is árusították a jegyeket, ami olyan tempóban fogyott el, hogy e közösségi finanszírozásnak köszönhetően meg is építik a szektort, a virtuális befektetők pedig be is mehetnek az Istvánmezei úti sznúkereseményre.

10 éves szuperkölyök

Robertson és Carter mellett hazai játékosok is asztalhoz lépnek majd, az ötszörös magyar bajnok Fenyvesi Zsolt, a 21 év alattiak legjobbja, Horváth Attila, illetve a mindössze 10 esztendős szupertehetség, Révész Bulcsú.

Az eseményre egyébként természetesen lecsapott a tévé is, vasárnap a Sport 2 televízió 4 órás összefoglalót sugároz a sztárok két összecsapásáról és legkiválóbb trükkjeiből.

Snooker volt, sznúker lett

Hogy mennyire valóságos a sznúker és hazánk „közeledése” egymáshoz, már eleve a játék neve is elárulja, a korábbi, angolos snooker névváltozat már szinte teljesen kikopóban van, helyére pedig bekönyököl a ma ismert és helyes névalak. De ha már a sportág múltjában vájkáltunk, álljon még néhány szó itt magáról a sznúkerről! Egy 3,6-szor 1,8 méter hosszú, zöld posztóval bevont asztalon játssza két játékos a XV. századi billiárdból a XIX. században kifejlődött játékot, golyókkal és egy bőrdarabban végződő, hosszú fadákóval. A játék „áldozata” a 22 golyó, amelyeknek a 6 lukba lejuttatása, „eltétele” különböző pontszámot ér – a fehérrel kell lökni, ez nem eshet le. A golyók közül 15 – egy pont értékű – piros, de csak a többit nevezik színesnek. Egy menet (frame) addig tart, amíg a piros és a színes golyók a lukakba nem kerülnek, ezek után kell eltenni a feketét, az nyer, akire a fekete golyó jut. A játék során először egy piros golyót kell eltenni, majd amelyik játékosnak ez először sikerül, utána eltehet egy színest, ha ez is sikerül, jöhet egy újabb pirosra, majd megint egy színesre, és így tovább. Amikor elfogynak a piros golyók, meghatározott sorrendben jöhetnek a színesek, amelyeket ezt követően már nem tesz vissza eredeti helyére a játékvezető: sárga (2 pont), zöld (3), barna (4), kék (5), rózsaszín (6), fekete (7). A torna rangjától függ, hogy egy mérkőzés hány megnyert frame-ig tart.

A játék során a nézőtérről tilos hang- vagy fényhatással járó fényképet készíteni, a telefonokat pedig le kell halkítani, lökés közben pedig mindenfajta beszéd vagy zajongás tilos.