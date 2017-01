Ötgólos, kissé nyögvenyelős siker Chile ellen

A magyar Imán Dzsamáli (b) és a chilei Salinas Rodrigo a franciaországi férfi kézilabda-világbajnokság C csoport harmadik fordulójában játszott mérkőzésen Rouenben 2017. január 16-án

A lesérült Nagy László nélkül, üres kapura is mellélőve, de megvan az első siker a világbajnokságon.

A Nagy László helyére becserélt Gulyás Péterrel és családi ok miatt hazautazó, de visszatérő Mikler Rolanddal két papírforma-verség után hétfőn Chilével szemben már győzelemmel kalkulálhatott a világbajnokságon szereplő válogatottunk.

A két csapat történetének első mérkőzésén a kapuban Fazekas Nándor kezdett, akinek tizennégyszer kellett maga után nyúlnia az első félidőben. Bár megfogott nyolc lövést, a védekezést nem lehetett dicsérni, s a támadásokat sem nagyon: a bekapott tizennégy mellé lőttünk tizenhét gólt, de a 21. és a 24. perc között sorjában előbb Balogh lövése oldalra pattant a kapufáról, Bánhidi próbálkozása kapu fölé ment, majd Bodóé mellé – utóbbi a félpályán túlról, de üres kapura.

Gulyás a második félidőben debütált – mutatva azt is, hogy becserélését az eddig egy szem jobbszélső, Harsányi Gergely tehermentesítése is indokolta –, s ekkor már Mikler volt a kapuban. Leginkább Lékai Máté gólja – összesen ötöt szerzett – és passzai segítették támadásainkat, de két-három gólos vezetésről egészen az 51. percig nem tudtunk ellépni. Aztán négyről az ötre is sikerült az utolsó előtti percben, ám ötről a hatra nem jutottunk, ami azért jelzi: a 34-29-es győzelemmel zárult mérkőzésnek csak a legvégére tudtunk megnyugodni.

A beállós, Bánhidi Bence így értékelt: „A helyzeteket nem használtuk ki úgy, ahogy lehetett volna, a védekezésünknek mindenképpen fel kell javulnia a következő mérkőzésekre” – mondta egyebek között a meccset közvetítő Sport1-nek.

Eredmény, C csoport, 3. forduló:

Magyarország–Chile 34-29 (17-14)

lövések/gólok: 51/34 (67%), illetve 52/29 (56%)

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 4/3

kiállítások: 10, illetve 2 perc

Magyarország: Fazekas – Harsányi 1, Balogh Zs. 1, Bánhidi 4, Császár 4, Dzsamáli 7, Juhász Á. 5. Cserék: Mikler (kapus), Szöllősi, Schuch, Ligetvári 1, Gulyás 2, Zubai, Ancsin 3, Bodó 1, Lékai 5