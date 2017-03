Rájátszásban a magyar pingpongosok

A magyar férfi csapat 3-1-re legyőzte kedden a vendég dán válogatottat az asztaliteniszezők Európa-bajnoki selejtezősorozatában, az A csoport utolsó mérkőzésén, és ezzel bejutott a rájátszásba.

Aranyosi Péter együttese április 11-én és 18-án játszhat majd azért, hogy a szeptemberi kontinensviadalon a legmagasabb osztály tagja lehessen. Az ellenfél a Fehéroroszország lesz.

A két válogatott igazi ki-ki mérkőzést játszott egymással, miután az már korábban eldőlt, hogy a csoportot az Eb-címvédő osztrákok nyerik, a magyar és a dán csapat pedig négy-négy ponttal várta a zárómeccset. A tét tehát a második hely volt.

„Szudi a harmadik szettben húzott egy zseniálisat, szervát váltott, és ezzel nyerte meg a meccset. A többieket is dicséret illeti, mindenki nagyot küzdött. Itt is, ott is voltak hiányzók, jobbára fiatalok szerepeltek mindkét oldalon. Bár a fehéroroszoknál van egy sztár, Vlagyimir Szamszonov, ellenük is van esélyünk" – mondta az MTI-nek Aranyosi Péter.

Magyarország-Dánia 3-1

Szudi Ádám-Claus Nielsen 3-0 (3, 5, 8)

Majoros Bence-Anders Lind 3-2 (-9, 7, 6, -7, 5)

Ecseki Nándor-Tobias Rasmussen 1-3 (-7, 9, -3, -5)

Szudi-Mikkel Hindersson 3-2 (-9, -3, 5, 7, 2)

A csoport végeredménye: 1. Ausztria 7 pont, 2. Magyarország 6, 3. Dánia 5

A magyarok 3-2-re, majd 3-0-ra kikaptak az osztrákoktól, idegenben pedig 3-2-re nyertek a dánok ellen.

Az Eb-selejtezős csoportokban minden csapat egyszer otthon és egyszer idegenben játszott a másik kettővel. A tíz csoportelső az úgynevezett bajnoki divízióban, a tíz csoportharmadik a második osztálynak számító challenge divízióban szerepelhet a szeptemberi luxemburgi Eb-n. A tíz csoportmásodikat öt párba sorsolják, és az öt oda-visszavágós párharc győztese a bajnoki divízióban, az öt vesztes pedig a challenge divízióban játszhat.