Ramos továbbfejelte a Real Madridot

Sergio Ramos nem először, és valószínűleg nem is utoljára volt a Real Madrid nyerőembere.

Megvan a Bajnokok Ligája első két negyeddöntős csapata. A Real Madrid és a Bayern München már az odavágókon megszerezte a továbbjutás szempontjából megnyugtató előnyt, az idegenbeli visszavágókon azonban nem elégedtek meg egy biztonsági eredménnyel, hanem sztárcsapathoz méltón meg akarták nyerni a meccsüket.

Napoli – Real Madrid

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek visszavágói rögtön a címvédő Real Madrid nápolyi vendégjátékával kezdődtek. Cristiano Ronaldóék 3-1-es hazai győzelemmel utaztak Olaszországba, és talán könnyedebben is vették a meccs elejét. Az olasz bajnokságban repesztő, legutóbb a Romát megverő Napoli komolyan elhitte, hogy két-három gólt szerezve megfordíthatja a párharc sorsát, sok veszélyes helyzetet alakított ki a madridi kapu előtt.

hirdetés

Ahogy a Santiago Bernabéuban három héttel ezelőtt, a nápolyiaknak most is sikerült megszerezniük a vezetést egy formás támadás után. Marek Hamsík ütempasszát a kényszercsatárként remekül helytálló Dries Mertens kapta, aki hidegvérrel lőtt a madridi kapu bal alsó sarkába. Ezzel egyetlen gólra került a továbbjutástól a hazai csapat, ráadásul az alacsony belga néhány perccel később egy kapufáig is eljutott.

A második félidőben már nem tudta fokozni a nyomást a Napoli, a Real Madrid pedig megmutatta, hogy miért is ő a sorozat címvédője. Egészen pontosan a királyiak csapatkapitánya, Sergio Ramos villantotta meg szinte földöntúli fejelési képességét. Az extra gólérzékeny védő kobakját előbb szögletből, majd egy szabadrúgásból találták meg csapattársai, de mondhatnánk úgy is, hogy Ramos helyezkedett mindkétszer kiválóan. A két madridi góllal el is dőlt a továbbjutás kérdése, az 57. perctől tisztességből focizták végig a meccset a felek, túl sok izgalom már nem történt a 91. percig, amikor Álvaro Morata alakította 1-3-ra a végeredményt.

Arsenal – Bayern München

A londoni csapat az esélytelenek nyugalmával léphetett pályára az Emiratesben, hogy mentsen becsületén a müncheni 5-1-es zakó után. Arsene Wenger csapata jó első félidőt is produkált, Theo Walcott szerzett vezetést egy nagyszerű egyéni alakítás után.

A második játékrészben azonban megint rövidzárlatot kapott a három hete is csúnyán megégő Arsenal, Laurent Koscielny hozott össze egy tizenegyest és egy kiállítást. Carlo Ancelotti Bayernje nem bizonyult kegyes ellenfélnek, és újra megszórta ellenfelét. Rombert Lewandowski (tizenegyesből), Arjen Robben, Douglas Costa, Arturo Vidal, majd megint Vidal voltak a gólszerzők ebben a sorrendben, a München pedig egy újabb 5-1-es eredménnyel az elmúlt évekhez hasonlóan a Bajnokok Ligája egyik legnagyobb esélyeseként lépett a legjobb nyolc közé, összesítésben tíz gólt rúgva ellenfelének.

hirdetés