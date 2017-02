Risztov Éva: Tízmillió ember szeretetét nagyon nehéz feldolgozni

A visszavonuló olimpiai bajnok úszó mélypontokról, újrakezdésről és a sportolói kommunikációról is különlegesen gondolkodik.

Bejelentette visszavonulását az olimpiai bajnok hosszútávúszó, Risztov Éva. A londoni ötkarikás játékok hőse az M4 Sportreggeli című műsorában elmondta, hogy a riói olimpia óta nem nagyon edz, és mivel teljesnek érzi sportpályafutását, 31 évesen úgy döntött, eljött az ideje, hogy befejezze úszókarrierjét. Jelenleg gyakornokként dolgozik egy menedzseriroda sport divíziójában, a jövőben viszont sportmenedzserként folytatná pályafutását.

– Az olimpia után tartottam egy hosszabb pihenőt. 31 éves voltam, és azt gondoltam, 35 év, az már szörnyű – utalt arra, hogy még egy olimpiai ciklust már nem vállalt volna.

Az élsport lehetőség

Szerinte az élsport fantasztikus lehetőség egy fiatalnak, hogy világot lásson, és az ezzel járó küzdelem is megéri. Első, 12 évvel ezelőtti visszavonulásánál is nehezebb döntés volt viszont a négy évvel későbbi visszatérés.

– Jött egy telefon Ruza Józseftől, a Magyar Úszó Szövetség akkori főtitkárától, hogy nem szeretném-e folytatni az úszást. Egész addig senkit nem érdekelt, hogy úszom-e vagy sem.

A telefonhívás után már tárcsázta is édesanyját, aki a hangján érezte, hogy „baj van”, de nem arról szólt a telefonbeszélgetés, hogy Risztov Éva babát várna – idézi fel emlékeit –, hanem hogy újrakezdi az úszást.

Tízmillió ember szeretete

Arra, hogy mi a legnagyobb teher, azt mondta, nem feltétlenül a mélypont, hisz amikor olimpiai bajnokként hazatért, tízmillió ember szeretetét nagyon nehéz volt feldolgoznia és kezelnie. – Sírva mentem haza, hogy anya, engem mindenki szeret!

Szerinte egy olimpiai bajnoki érem nem egy cím, hanem felelősség is, ugyanakkor a sport után is van élet, neki a motorozás most a mindene – és persze az, hogy a fiatalabbaknak majd sportmenedzserként hogyan adja át a tapasztalatát.

– Azt gondolom, hogy a sportolók izgalmas emberek és különleges tehetségek. Amikor olimpia van, nagy magyarok vagyunk, utána négy évig meg semmit nem tudunk a sportolóinkról. Én azt szeretném, ha ez megváltozna. A sportolók a mindennapi életünk hősei!

Különleges emberek

Másik oldalról viszont a sportolókon is múlik az a kép, hogy olimpiára tényleg csak különleges emberek jutnak ki.

Risztov 2005-ben vonult vissza először, három világ- és öt Európa-bajnoki ezüstéremmel búcsúzva a medence világától. Négy év után aztán az úszás szeretete ismét vízbe csábította, hogy a 2012-es londoni olimpián felérjen karrierje csúcsára: 10 kilométeres nyíltvízi úszásban olimpiai bajnok lett. A tavalyi, riói ötkarikás játékokon a szám címvédőjeként a 13. helyen ért célba. Rövid pályás Európa-bajnokságokon egy bronz-, egy ezüst- és 6 aranyérmet szerzett. A 2002-es berlini Eb-n megdöntötte Egerszegi Krisztina magyar rekordját 400 méter vegyesen.