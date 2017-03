Rohantak, lőttek, találtak: veszprémi siker flensburgi tempóban

Keményen, férfiasan megölelték egymást a melegítés közben a veszprémiek, Chema Rodríguezhez viszont sokan külön is odamentek. A spanyol irányító utolsó szezonját tölti a városban, a nyáron Franciaországba költözik, így már minden meccsnek külön érzelmi töltete van a számára, az utolsó BL-csoportmeccsnek is.

hirdetés

Ljubomir Vranjes, a Flensburg trénere viszont először jár Veszprémben azóta, hogy tudja, a nyáron Magyarországra költözik. Budapesten lakik majd, a magyar válogatott szövetségi kapitányaként és a Telekom-Veszprém vezetőedzőjeként. Ezt már másfél hónapja tudjuk, az viszont csak egy napja nyilvános, hogy egyik jelenlegi játékosa is követi ő egy év késéssel: a most még Flensburgban kézilabdázó Kentin Mahé, a franciák kétszeres világbajnok irányítója 2018-től lesz a magyar bajnokcsapaté.

A bemutatásnál már úgy fogadta a közönség, mint saját fiát, de legalább ilyen ünneplést kapott Vranjes,

a szerb származású svéd szakember is. (Sikere volt azért azoknak a labdáknak is, amelyeket a német csapat játékosai ajándékként kidobáltak a megtelt lelátókra. Jól állnak velük. Nálunk pedig sokat lendítene a sportágon, ha minden gyerek kezébe adnánk egyet).

Egy játékmester megy tehát, egy jön (sőt kettő, hiszen Vranjes is az volt a pályán), még egy pedig visszatért a csapatba. Aron Pálmarsson több hónapos kihagyás után a múlt héten már edzett, most pedig már a keretbe is került, a szezon legfontosabb szakasza előtt. A tét az A-csoport 3. helye volt, és a hatalmas presztízs, hiszen a jelenlegi kapitány és veszprémi tréner, Xavier Sabaté is összemérte a tudását kétszeres utódával, Vranjessel.

Az idén sokat kritizált Sabatét meglehetősen visszafogottan fogadta a nézőtér, érdekes lenne, ha most nyerné meg a BL-t,

veszprémi edzősködése utolsó csatájaként.

Éles József is csak döntőig jutott, még 2002-ben a klub színeiben, de itt sosem felejtik el a góljait, a fanatikusok a meccs előtt kezdőkörbe lépő egykori irányító-átlövőt is gólszerzésre biztatták. (A „Lőj, egy gólt, lőj egy gólt, Éles Józsi lőj egy gólt rigmussal!”).

A nem igazán termetes Sabaténél csak egy kisebb ember volt a kispadok körül, a 166 centis Vranjes. Mahé, az irányító-szélső a 6. percben lőtte első gólját, most még a veszprémi kapuba. Ugalde próbálta kiszedni a játékból. Tizenkét perc után már négy gólnál járt, pár perccel később mégsem volt már a pályán, Vranjes ugyanis forgatta a csapatát, Mahét nyilvánvalóan frissen akarta tartani a végjátékra. A veszprémi belső hármas, a Nagy László, Ilics, Lékai Máté trióhoz a 21. percig nem nyúlt Sabaté, ekkor hozta Pálmarssont Ilics helyére. Ilics átlövései ugyanis egyre kiszámíthatóbb helyekre mentek, a heteseket viszont biztosan értékesítette, öt gólig jutott a meccs első harmadában.

A 21. perc Pálmarsson be is lőtte 2017-ben az első gólját. Az örökifjú Mosonyi-műsorközlő, aki már Éles József góljait is kommentálta másfél-két évtizede, ezt pontosan számon tartotta, azt viszont nem mindig találta el, hogy ki lövi a flensburgi gólokat. De erről nem ő tehet,

a skandináv stílusban játszó észak-német csapat szemmel sokszor követhetetlen tempót diktált,

mire feljegyeztünk mondjuk egy Lékai Máté gólt, a középkezdés utáni lerohanásból megjött rá a válasz. Ez a modern kézilabda, ez lett a vége válogatottunknak is a norvégok elleni világbajnoki negyeddöntőben. Persze itt még messze volt a vége, és a Veszprémnek egyáltalán nem volt rossz a mérlege az utóbbi évek alapján a Flensburg ellen, most viszont a vendégcsapat irányította a játékot. Mikler Rolandot kénytelen volt Mirko Alilovic-ra cserélni a kapuban Sabaté, akinek csapatát Lékai, Ilic mellett Nagy László és a beállók – sokszor két beálló egyszerre – tartották életben.

Meg az üres kapus gólok, kettő is összejött belőle a szünet előtt. Alilovic hetest hárított az utolsó másodpercekben, de így is 17-18 volt az eredményjelzőn, a híres veszprémi védekezésnek, Sabaté specialitásának nyoma sem volt.

Vranjes hol karba font, hol hátra tett kézzel nézte a meccset, kevés, de nagyon határozott mozdulattal irányított.

A fegyelem számára alapelv, ezt alighanem viszontlátta, nem kellett ok nélkül beavatkoznia. Sabaté ezzel szemben rengeteget gesztikulált, folyamatosan kommunikált a játékosokkal, volt is rá oka.

Nyomasztóan hiányoztak a szélsőgólok a magyar csapat játékából, ez persze általános hiánycikk nálunk, a vb is ezt mutatta. Amikor megvoltak a helyzetek, akkor sem született belőlük gól.

Iváncsik Gergő zavaró védekezésével időnként passzívig játszatták a németeket. Nagyon összeállt szünet után a védelem, pillanatok alatt három gól lett ide, Alilovic káprázatosan védett, a veszprémiek pedig átvették a flensburgi stílust, rohantak, lőttek és találtak. Gyorsan időt kellett kérnie Vranjesnek.

A Flensburg gyorsan fel is jött. Gulyás Péter átlövőként harcolt ki hetest, Nagy Lászlót is pihentetni kellett ugyanis. Önfeláldozó módon próbáltak labdát szerezni a magyarok, Lékai így repült rá Glandorfra. Megjöttek a szélsőgólok is, Marguc negyedik gólja a sarokból, nem lerohanásból, hanem felállt fal ellen született. A magyar csapat irányított, egy-két góllal vezetett folyamatosan.

Mahé az utolsó húsz perc előtt tért vissza, mielőtt nagyobb bajba került volna a Flensburg. Vranjes a szakállát kezdte simogatni, látszott, hogy közeledünk a végjátékhoz és megy fel a vérnyomása neki is. Leült, felállt, bólogatott, egyre többet forgatta a fejét. Pálmarssont közben újra jegelte Sabaté,

Lékai nagyon élt a pályán. Ő Vranjesnél is marad Veszprémben, alighanem fekszik majd neki a sebesség-kézilabda.

A Veszprém diktálta a tempót, 29-25-re vezetett Iváncsik indításgóljával. Egyre több hibával kázilabdázott a Flensburg, de egyre több kiállítás emésztette fel a veszprémi energiát. Pálmarsson visszatért, Ilics ereje is fogyott ugyanis. Lékaié megmaradt. Alilovicéról nem is beszélve. A szélekre kényszerítették a Flensburgot, onnan a horvát hálóőr ragyogóan védett.

Mosonyi-műsorközlő hiába kiabált az egyik lerohanásnál, hogy üres a (másik) kapu, Pálmarsson nem értette. Lékai passzából viszont ötre növelte a fórt. Hat perce maradt Vranjesnek, hogy kitaláljon valamit, időt kért.

Alilovic ellen nem volt ellenszer, a hatból három perc maradt. Gulyás passzából Nilsson hatra növelte viszont az előnyt, Nagy László kihagyta a végjátékot. Vastaps köszöntött a Veszprém Arénára.

34-28-ra győzött a magyar csapat, és csoportharmadikként jutott a nyolcaddöntőbe.

Xavier Sabaté:

- Gyönyörű meccs volt. Ilyen szurkolás előtt nehéz veszíteni, köszönet a közönségnek. A Flensburg vezeti a Bundesligát, nagy eséllyel meg is nyeri, így nagyon nehéz meccs volt, gyorsan és jól játszott a vendégcsapat.

Az első oldalon, amíg a hosszú oldalon kellett cserélni Ilicset voltak gondjaink, de jól játszott, meg kellett adni neki az esélyt a támadásban.

De erre a gondra számítottunk, a második félidőben könnyebb volt a rövid oldalon cserélni őt. Így az első félidei kilenc flensburgi leindításgól után csak három ilyent kaptunk a folytatásban. Szünet után Alilovic fantasztikusan védett. Most fizetődik ki az eddigi idény, hiszen ősszel rengeteg meccsünk volt. Pálmarsson visszatérésével Ilics többet pihenhet már.

Ljubomir Vranjes:

- Megérdemelte a Veszprém a két pontot és a 3. helyet. Sokat rohantunk az első félidőben. De sok gondunk volt a védekezésben, sok gól esett.

A második félidőben volt tíz rossz percünk,

labdákat veszítettünk, technikai hibákat követtünk el, pedig a félidő nagy részével elégedett voltam. Gondjaink voltak Lékaival és Nilssonnal. Büszke vagyok így is a csapatra, sok kis hiba döntött a Veszprém javára. Remélem, találkozunk a kölni négyes döntőbe.

Veszprém-Flensburg 34:28 (17:18)

Veszprém, 5000 néző. V.: Badura, Ondogrecula (szlovákok). Telekom Veszprém: Mikler – Gajic, NILSSON 5, NAGY 5, Schuch, Terzic, Ugalde. Csere: ALILOVIC (kapus) - LÉKAI 5, ILIC 9 (5), Sulic 2, MARGUC 5, Palmarsson 2, Iváncsik 1, Gulyás. Edző: Javier Sabate.

SG-Flensburg Handewitt: Andersson – Svan 2, GLANDORF 5, Mogensen 1, Toft Hansen 1, Mahé 5, WANNE 4. Csere: Möller (kapus) Heinl, Gottfridsson, LAUGE SCHMIDT 5 (2), Djordjic 3, Zachariassen 1, Radivojevic 1. Edző: Ljubomir Vranjes.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 3/2.

hirdetés