Sós Csaba: Kérem, egy szót se Hargitay Andrásról

Soha nem fog elődjéről, Hargitay Andrásról nyilatkozni Sós Csaba, a Magyar Úszó Szövetség csütörtökön munkába állt szövetségi kapitánya, mondván, együtt úszták körbe a földet másfélszer. Lapunknak adott interjújában viszont elmondja véleményét arról, a Gyárfás Tamás exelnököt elmozdító „Katinka-csoport” veszélyes lehet-e Bienerth Gusztávra, illetve hogy az elnök miért mondta le a dubaji edzőtábort és mit ajánl helyette.

– Ódákat zenget önről Bienerth Gusztáv az úszószövetség szerdai elnökségi ülése után a sajtónak, miközben szinte csak „tegnap” óta tájékozódik az úszósport életéről. Mióta ismerik egymást az új elnökkel?

– Azóta, hogy felmerült a neve elnökjelöltként, és ő nyilatkozott, hogy elvállalja, megkereste az úszóélet képviselőit, a vidéki edzőktől kezdve az elnökségi tagokig mindenkit. Ezt követően én is találkoztam vele, akkor először.

– Mi tetszhetett meg önben az elnök úrnak?

– Ezt tőle kell megkérdezni.

– Akkor úgy fogalmaznék: mi az, ami önben olyan erényként jelent meg, ami esetleg a korábbi szövetségi kapitányból, Hargitay Andrásból hiányzott – ezért távoznia kellett?

– Erről az egy dologról nem fogok beszélni. Tisztelettel kértem az ön összes kollégáját is. Haressal (Hargitay András – a szerk.) „körbeúsztam a földet másfélszer” 17 év alatt, nekem ő mindenkor egy idol volt. Mindig is szerettem és tiszteltem, és ez a jövőben sem fog változni. Ebben a tekintetben nagyon szerencsétlen ez a váltás. Arra kérem, tiszteljen meg azzal, hogy őróla nem beszélgetünk.

– Akkor azt se kérdezzem, hogy a szerdai elnökségi ülést követően, ahonnan ön érkező, Hargitay András pedig távozó kapitányként jött ki, beszéltek-e?

– Beszéltünk, természetesen. Kezet fogtunk, ő gratulált, sok sikert kívánt.

– Mi lesz az ő további sorsa a szövetségben, aminek ön most már szakmai vezetője?

– Nem tudom, ezt majd az elnök úr eldönti. A mindenkori elnök azért alapvetően meghatározza, hogy kivel dolgozik. Ez így van akár egy egyetemi tanszéken vagy máshol is. Miért lenne ez itt másképp? Az új elnök bennem gondolkodott, nekem ez jól esett.

– Ön szakmai értelemben tehát a Magyar Úszó Szövetség feje lesz?

– Ha jól értelmezem ezt az új struktúrát és az elnök úr választását, akkor igen.

– Az nem fordulhat elő, hogy elnöki jogkörével élve a politikához közeli Bienerth Gusztáv vétót emel valamely döntése ellen valamilyen „magasabb rendű” szempont alapján?

– Nem tudom elképzelni, hogy eddig jusson. Nem én fogom kitalálni ezeket a dolgokat. Nekünk van 20-25 képzett, tehetséges, szorgalmas edzőnk, az ő véleményük halálosan izgat; nyilvánvalóan ezt fogom mindenkor az elnök úr és az elnökség felé közvetíteni. Ezeket az embereket tisztelem nagyon, a munkájukat negyed évszázadig csináltam, ismerem.

– Figyelve az elmúlt bő egy év sportolói mozgásait, amelynek a hajrájában a válogatott úszók egy csoportja nekiment az úszószövetség elnökének és el is érte a távozását, nem tart attól, hogy mivel egy, az úszás világában eddig teljesen idegenül mozgó, mondjuk ki, nem szaktekintély áll a sportág élén, a sportolók irányából most látszó bizalom bármikor gyorsan meginoghat és kezdődhetnek elölről az ismert folyamatok?

– Ezt nem tudom megmondani.

– Biztosan átgondolták, hogy megfelelően tiszteletre méltó elnököt válasszanak, aki majd nem jut Gyárfás Tamás sorsára...

– Erre nem tudok válaszolni, egy, a közelmúltban látott folyamat megtörténhet a jövőben is.

Sós Csaba egyetemi docens, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya Fotó: Illyés Tibor / MTI

– Rendben. Térjünk rá végre szakmai kérdésekre! Kútba esett a válogatott versenyzőinek januári dubaji edzőtábora, amit Bienerth Gusztáv fújt le azzal az indokkal, hogy nem volt megfelelő a vízfelület. Beavatna minket ennek részleteibe? Bienerth Gusztáv azt kérte, önnél érdeklődjünk.

– Igen... Tehát az úszók „hagyományosan” novemberben és februárban betegszenek meg. Tudni kell azt, hogy az úszás egy olyan sportág, amiben sokkal jobban eltűri a felkészülés, ha valaki tartósan gyengébben edz valamilyen oknál fogva, mondjuk nem megy neki vagy iskolában túlterheli magát, mintha kihagy. Emiatt Tóth Ákos korábbi szövetségi kapitány a hetvenes években elvitte a válogatottat edzőtáborba Kubába. Látva a jótékony hatást az évek során kialakult, hogy a meleg égövi edzőtábor a felkészülés meghatározó része lett, erre törekedtünk most is. Most januárban mentek volna néhányan Dubajba, azért csak néhányan, mert egyszerre nem tud mindenki odamenni. De ha 8-9 nappal az utazás előtt meghiúsul egy edzőtábor, azt nem lehet ennyi idő alatt pótolni. Az a megoldás született, hogy az utazók egyik fele, a fiatalabbak, akiknek meg volt ígérve – a gyerekeket ugye nem szabad becsapni –, valamilyen helyre menni fognak, de szakmailag ezt megszervezni nem sürgős, az ő ügyüket ezért félreraktuk. Vannak viszont a válogatott tagjai, akiknek valóban azonnali megoldás kellett.

– Halljuk!

– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy edzőink a fél világgal kiváló szakmai kapcsolatot ápolnak. Úgy egyeztünk meg az elnök úrral, hogy a dubaji edzőtábor bekerülési költségének megfelelő összeget az eredetileg utazó versenyzők és edzők az egyesületükön keresztül edzéstámogatásként megkapják, és maguk megszervezik a pótlást. Úgy tűnik, ez megfelelő mindenkinek.

– De mi volt a baj a dubaji vízfelülettel, amire hivatkozott Bienerth Gusztáv?

– Valószínűleg nem akkor adtak volna pályát és nem úgy, ahogy szerettük volna. Hiába adnak lehetőséget az uszodában 10-12-ig és utána 1-től 3-ig, ha a versenyzőknek nem akkor van rá szükségük, mert mondjuk két edzés között regenerálódni kell. Vagy nem annyi pályát kaptunk volna, vagy nem annyi időre, vagy nem abban az intervallumban, amikor kellett volna. Vállalhatatlan volt.

– A feltételeket, amelyek alapján eddig úgy volt, hogy lesz utazás, az előző szövetségi vezetés fogadta el?

– Ez nem függ össze a váltással, meglátásom szerint. Egyszer csak jött a kintiektől, hogy mit tudnak biztosítani, és hogy változtak a feltételek, az pedig nekünk nem volt jó. Szerintem elnök úr helyesen döntött, hogy nem cseréljük azonnal Dubajt Egyiptomra, azokat a medencéket nem is ismerjük.

– Feltűnt a szerdai elnökségi utáni tájékoztatón, hogy a nyári úszó-világbajnokságnak otthont adó Dagály-uszodában nem lesz próbaverseny, pedig ezt a Nemzetközi Úszószövetség előírja. Világos, hogy eredetileg a 2021-es világbajnokságra pályáztunk, emiatt pedig a 2019-es junior-vb megfelelő tesztverseny lett volna, de bejelentésük szerint az áprilisi országos bajnokságot sem ott rendezik meg, „szervezési okokra” hivatkozva. Nem lesz ebből gond?

– Nézze, amikor a világbajnokságon bemegyünk az uszodába, olyan lesz, mintha elmennénk külföldre. Ez egy új uszoda, nyilvánvaló. Bár azért megjegyzem, és ez nem udvarlás, külföldiek is ezt mondják: olyan hangulat, amit a magyarok teremtenek, a földön nincs máshol. Ez viszont hatalmas előnyünk lesz. Azon kívül lesz mód edzeni az uszodában a világbajnokság előtt.

– Jut eszembe: a hangulat, illetve a hazai világverseny tétje nem lehet, hogy agyonnyom majd egy-két úszót? Felkészítik erre a versenyzőket?

– Az úszók zömét ismeri ön is, nem fogja agyonnyomni a tét őket, Hosszú Katinkát meg pláne. Sok függ a pillanatnyi „dispozíciótól”, de nem gondolom, hogy a hangulat teher lenne. Inkább előny. A korábbi hazai Európa-bajnokságon inkább jobban szerepeltünk, mint várható volt.

– És Katinka szerepel még a világbajnokság imázskampányában?

– Nekirugaszkodom a kapcsolatfelvételnek.

– Melyek az idei szakmai tervek?

– A világbajnoki felkészülésbe már nem nyúlunk bele, edzőtáborok, versenyek, a bajnokság időpontja, minden úgy marad, ahogy eredetileg volt. Igazából szeptembertől lesznek hangsúlyeltolások. Az edzőkkel át fogom beszélni a három éve futó Jövő Bajnokai programot, most már van annyi tapasztalat a régióvezetőknél és a szakfelügyelőknél, amit komolyan lehet venni, ezek alapján fogunk változtatni. Aztán letisztítjuk a hangsúlyokat is, hogy melyik életkorban hogyan a legjobb ütemezni az edzőtáborokat és a versenyeket.

– A világbajnokságra mint az év fő versenyére vannak-e számszerűen meghatározott célok, éremben kifejezhető elvárások?

– Soha sincsenek. Persze, le lehet írni, sokan szeretik, mi pedig nem szeretjük: nyilvánvalóan abban bízunk, hogy az olimpián szerzett hét érmet meg lehet ismételni, és miután tavaly többeknek nem sikerült úgy a felkészülés és a versenyzés, ahogy szerették volna, bízunk benne, hogy a mérleg jobb is lehet.

– Azt már korábban megtudtuk, hogy igen népes csapatunk lesz a honi vb-n. Mikor és hogyan hirdet keretet? Biztosan tolongás lesz.

– A hagyományainkat megtörve elfogadjuk a nemzetközi szövetség szintidőit, nem állítunk fel saját limiteket. A csapathirdetésről: április 19. és 22. között lesz az országos bajnokság, ezt követően javaslatot teszek azokra, akik már biztosan úszhatnak a világbajnokságon. Ha ezt elfogadja az elnökség, az ő pozíciójuk onnantól kezdve védett. Ha több, szintet úszó sportolónk lesz, a két legjobb idő számít, és nem feltétlenül az országos bajnokságon úszott idő. Ha például 100 méter pillangón az ob-n a két legjobb nem éri el Cseh László olimpiai idejét, az ő szereplését nem veszélyezteti senki.