Super Bowl: Putyin is kapott bajnoki gyűrűt

A Sport 1, mely Magyarországon évek óta közvetíti az NFL-mérkőzéseket, és persze a New England Patriots – Atlanta Falcons nagydöntőt is, összegyűjtötte az idei Super Bowl – melyet percről percre követtünk – leginkább érdekes számadatait. Ezek közé tartozik például, hogy a története során másodszor is a döntőben veszítő Atlanta városának mindössze egyetlen bajnoki címe van a hagyományos amerikai sportokban. A Hawks, vagyis a kosárcsapat, a Falcons (NFL) és a már megszűnt hokicsapat (Thrashers) nem tudott a csúcsra érni egyszer sem. Ez kizárólag a Bravesnek sikerült, a helyi bézbólegyletnek, még 1995-ben. Boston, a New England-iek otthona ezzel szemben harmincöt bajnoki címnél tart. Az NBA-csapat (Celtics) tizenhétszer, a bézbólosok (Red Sox) nyolcszor, a hokisok (Bruins) hatszor, a New England Patriots pedig négyszer nyert.

Nem sporttévés gyűjtés, de ettől még tény: 25 pontos hátrányból még egyetlen csapat sem jött vissza a fináléban, a New England most megtette (3-28-ról 34-28). Illetve hosszabbítás sem volt még soha a Super Bowlon.

A legolcsóbb jegy a döntőre 3499 dollárba került, a legdrágább hivatalosan 22 000-be.

A televíziók 5 millió dollárt fizettek egy harminc másodperces reklámblokkért a meccs alatt.

A játékosoknak 107 ezer dollár prémium dukált a nagydöntőben. A bajnoki gyűrű, melyből a győztes csapat mintegy százötven darabot kap, 5000 dollárt kóstál darabonként. A bostoniak tulajának, Robert Kraftnak összesen négy ilyen gyűrűje van, de csak hármat őriz. A negyedik a Kremlben található, mert Vlagyimir Putyinnak annyira megtetszett, amikor felpróbálta, hogy magával vitte Moszkvába.

Dan Quinn-nek, az Atlanta vezetőedzőjének eddig egy aranygyűrűje volt, még a Seattle-lel szerezte. Az ellenfél trénerének, a stílusa miatt sokak által gyűlölt Bill Belichicknek viszont már hat van, ebből négyet nyert a New Englanddel, mindegyiket közösen az irányító Tom Bradyvel.

Brady egyébként egészen elképesztő mutatóval rendelkezik: 23 győztes meccset jegyez a mindenkori rájátszásban. Ezzel 27 NFL-csapatot egymaga megelőz.

A végére pedig a sors kezéről: a legutóbbi tizenkettő Super Bowl-győztes közül tizenegy fehér mezben játszott. Ki nem találják, ki volt fehérben az idei, 51. nagydöntőn!