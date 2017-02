Szárazföldi reggeli várja Fa Nándort

Egy négyzetrácsos papír fölé görnyedve jól kiszámolták a versenyigazgatóságon, majd világgá is kürtölték: Fa Nándor akár a kedd esti órákban is visszaérhet a franciaországi starthelyre a 8. Vendée Globe földkerülő szóló vitorlásversenyen. A nemzet Nándija ugyanakkor tegnap reggel közölte honlapján, a Spiritofhungary.hu-n vezetett hajónaplóján keresztül: „A mostani haladási és egyéb viszonyok azt mutatják, hogy sokkal inkább 8-án reggel érek be. Nem erőltetem az esti megérkezést, mert ha nem sikerül, az nem jó senkinek.”

hirdetés

A 63 éves, rutinos és a mezőnyben az óvatosabbak közé tartozó magyar vitorlázó ezzel több dologra is utalt. Egyrészt a célterület előterének számító Vizcayai-öbölben – az Atlanti-óceán Franciaország és Spanyolország által ölelt része – a széljárásból egyáltalán nem kalkulálható, kiszámíthatatlan a hullámzás, másrészt éppen az öböl előterébe érkezve érte utol egy nagy kiterjedésű ciklon, amit igyekszik némi déli kerülővel északra elengedni a „kisasszony”, vagyis a saját tervezésű és magyar építésű hajó, a Spirit of Hungary (SoH).

A 14 ezres, zsúfolt, óceánparti település, Les Sables d’Olonne jókora hajókikötője óráról órára telik meg élettel, a SoH-csapat egy hete kiért már, igaz, tőlük tegnap telefonon úgy értesültünk, a versenyközpont a hetedikként beérkezett Louis Burton múlt heti dokkolása után lassacskán kiürült, és csak most nyitott újra, így elég nagy volt a kapkodás bő egy nappal a veterán magyar korrekorder érkezése előtt.

hirdetés

Egy-két szóval még a fogadásról, ami így szerda reggelre várható: sokan éjszakázni kénytelenek Fa Nándor miatt, akinek kalandos lesz az érkezése az erős hullámzás miatt. Ehhez jön még, hogy napok óta nincs száraz és tiszta ruhája sem; érthető, másra sem vágyik, mint egy forró zuhanyra, no és persze hogy feleségét, két lányát és barátait magához ölelhesse a szárazföldön.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 07.