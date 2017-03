Tévedtek vagy nem mondtak igazat a Duna Arénáról

Fürjes Balázs szerint vagy tévedtek, vagy nem mondtak igazat, mikor a beruházás kezdetén nyolcmilliárd forintosra becsülte a Dagály területén megépült Duna Arénát. „Ezt egy sportvezető mondta, aki soha nem épített még nagy sportlétesítményt, és akinek a beruházással kapcsolatban sincs semmilyen felelőssége, jogosítványa. Az összeg, ha kimondta bárki, a kimondás pillanatában sem felelt meg a valóságnak” – mondta az Indexnek adott interjújában.

Elmondása szerint a legalacsonyabb ajánlat 49 milliárd forint volt, és végül ennyiből is valósult meg a beruházás, ráadásul rekordgyorsasággal. Szerinte lehetne neki örülni, mivel az uszoda bázis lesz a sportnak, és még az Angyalfödlet vezető szocialista Tóth József is sikeresnek nevezte az építkezést. „De ha örülnénk, még kiderülne, hogy valamit jól csináltunk. Választásokkal a láthatáron ezt nem mindenki akarja” – tette hozzá Fürjes. Azt viszont ő is elismerte: szégyen, hogy a repteret és a belvárost nem köti össze európai színvonalú kötöttpályás és közúti kapcsolat.

Az olimpiai pályázat volt vezetőjét arról is kérdezték, hogy miért néz ki teljesen másképp az épület, mint a látványterv. Fürjes korábban azt mondta, hogy utóbbi csak „blöff” volt. Most is megerősítette ezt: elmondta, hogy ha már akkor is vezette volna a projektet, abban a korai szakaszban nem tett volna közzé látványtervet, mivel az úgy készült, hogy nem ismerték pontosan a terepviszonyokat és az adottságokat.

Fürjes az olimpiai pályázat kapcsán arról beszélt, hogy Budapestnek lett volna esélye a végső döntésnél, mivel a NOB is örült volna, ha egy sikeres budapesti pályázat kinyitja a kaput a közepes méretű városok előtt, és a nemzetközi szövetségek is szerették a magyar beadványt. Ráadásul egy sor fejlesztés és beruházás vidéken valósult volna meg. „Ma kudarcot szenvedtünk, az álom összetört, de a jövőben rejlő lehetőségek számosak” – összegezte véleményét Fürjes.