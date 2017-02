Tizennyolc éve nem ért el ilyen sikert magyar klub

Nemcsak a városi portál Beol.hu beszámolója alapján ért el óriási sikert a békéscsabai női röplabdacsapat. Mint írják, tizennyolc éve nem járt olyan magaslatokban a második számú európai kupában magyar női röplabdacsapat, mint ahová most, a legjobb nyolc közé a francia Béziers Angels kiverésével a Linamar-Békéscsabai RSE eljutott.

A magyar szövetség honlapján Sasa Nedeljkovic vezetőedző úgy fogalmazott:

„Az út elején sokan csak megmosolyogtak bennünket, de bizonyítottuk, hogy óriási dolgokra vagyunk képesek. Ez a győzelem mindenkié, a városé, a szurkolóké, a klubvezetőké, a szponzoroké, az egész magyar röplabdáé.”

Baran Ádám klubelnök hozzátette: „Nehéz ilyenkor szavakat találni.

Egy vidéki, forráshiányos klubként indultunk, s most eljutottunk oda, hogy kiejtsünk egy európai sztárcsapatot,

és bejussunk a legjobb nyolc közé a második legrangosabb európai kupasorozatban. Félelmetes teljesítmény és hihetetlen öröm mindez. Már amikor megérkeztünk a visszavágóra, láttam a csapaton a hitet, a magabiztosságot, az erőt, és éreztem, hogy ezt a párharcot mi nem veszíthetjük el. Azt is nagyon nagy sikernek éltem meg, hogy több olyan játékost sikerült felhoznunk erre a nagyon magas szintre, aki pár éve még nem hitt abban, hogy ekkora eredmények elérésére képesek. Fantasztikus érzés most a Linamar-BRSE vezetőjének lenni. És még valami: tudjuk jól, hogy a közelmúltban kétszer is CEV-kupát nyert olasz sztárcsapattal, az Arsizióval találkozhatunk a következő körben – a párharcuk első meccsét 3:0-ra nyerték a Minszk ellen. Ezúton üzenjük a kiváló együttesnek, hogy kössék fel a nadrágot, jönni fogunk. Hajrá, Csaba!”

A távirati iroda összeállítása alapján a magyar bajnok és kupagyőztes csabaiak a nyolcaddöntő hazai első meccsét követően kedden az idegenbeli visszavágót is 3:1-re nyerték meg a Béziers ellen, így kettős sikerrel léptek tovább. A magyar klubcsapatok közül legutóbb az 1998–99-es idényben a BSE-nek sikerült a negyeddöntőbe jutnia a CEV-kupában.

Soós Nikolett csapatkapitány a szövetség honlapján elmondta:

„Kilenc éve vagyok már a Békéscsaba játékosa, amikor idejöttem, álmodni sem mertem arról, hogy ekkora sikereket érek majd el.”

A folytatásról szólva Szakmáry Gréta kijelentette:

„A nyolc között valószínűleg az olasz sztárcsapat vár majd minket. Az Arsizio ellen örömjátékot várok a csapattól, hisz már az óriási teljesítmény, hogy most itt vagyunk. Az olaszok több röplabdása is két méter fölötti magassággal bír, ettől függetlenül meg akarjuk mutatni, hogy nem véletlenül jutottunk a legjobb nyolc közé.”

