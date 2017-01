Újabb 2,1 milliárdot költenek a vizes vb-re

Tovább emelkednek a vizes vb költségei. Az Átlátszó beszámolója szerint már eddig is nagyjából 100 milliárd forintot költöttek a sporteseményre. Decemberben a Dagály átépítésének összege növekedett 5 milliárddal, néhány napja pedig a 444.hu jóvoltából kapott nyilvánosságot, hogy a margitszigeti útfelújításokhoz is 1 milliárd forintra van szükség. Az EU-s közbeszerzési értesítő január 18-i számából most kiderült, hogy ezen túl a pesti rakpart északi irányba való rendezése, a Margit híd és a Dráva utca közötti gyalogos sétány kialakítása miatt további nettó 2,15 milliárdot kell költenie a Fővárosi Önkormányzatnak a vizes vb miatt. A budapesti önkormányzat ugyan a munkálatok végösszegét korábban 1,96 milliárdra becsülte, ám a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzésen győztes kivitelező, a Penta Általános Építőipari Kft. 2,15 milliárd forintért végzi el a munkát.

