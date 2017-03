Utolsó sansz Amerikára

Remek hónapon van túl a spanyol Saski Baskonia játékosa, Hanga Ádám. Február elején, amikor 22 pontot szerzett a magyar válogatott Rosco Allent foglalkoztató Obradoiro elleni spanyol bajnokin, a hét legjobb játékosának választották az ACB-ligában, múlt pénteken pedig új Euroliga-karriercsúcsot ért el, amikor a török Anadolu Efes otthonában az egyéni hasznosságot mutató VAL-értékben 28-ig jutott. Legutóbb vasárnap lépett pályára, s a Zaragoza elleni bajnokin 26 perc alatt 4 duplát és 2 triplát dobott. Lapunknak elmondta, a tavalyi, szintén sikeres szezonbeli teljesítményénél is jobban termeli a pontokat, ami azért is van, mert többször próbálkozik.

hirdetés

„Örülök, hogy nekem jól megy, de hiába jók a számaim; ha a csapatnak nem jön ki a lépés, én sem vagyok boldog” – fogalmazott, jelezve, hogy ezúttal nincs reális esélyük bejutni az Euroliga négyes döntőjébe. A nemzetközi sorozatban jelenleg nyolcadik a Baskonia, az ACB-ligában pedig negyedik, s február közepén a kupában is sikerült a négy közé jutás, az elődöntőben a Real Madrid hosszabbítás után verte meg Hangáékat – a magyar játékos ekkor is csapata egyik legjobbja volt, 19 pontot szórt.

A 2011 óta Spanyolországban légióskodó kosaras jól érzi magát az ország északi részén, Baszkföldön fekvő, családbarát városban, Vitoria-Gasteizben. „Szeptember óta, amikor csapatkapitány lettem, még inkább felismernek a szurkolók, akik az ország talán legjobb drukkererei, szinte minden meccsünkön tizenkétezer ember van kint.”

Ugyanakkor nagy kérdés, jövőre is buzdíthatják-e a magyar játékost, mivel nyáron lejár a négyéves szerződése. „Megmondom őszintén, sokat nem tudok elmondani erről, jelen pillanatban nem is foglalkoztat. Persze ott van a fejemben a kérdés, az ember nyilván gondolkodik rajta, hogyan alakul jövőre, de most nekem az a legfontosabb, hogy minél jobb eredménnyel fejezzük be ezt a szezont. Meglátjuk, mit hoz a jövő, jól érzem itt magam, az is benne van, hogy itt maradok, az is, hogy más csapatban fogom folytatni.”

Utóbbi esetben is több lehetőség van: tavaly nyáron a Barcelona vetődött fel, most a Real Madridot jelölte meg kérőként egy spanyol lap, ám mivel 2011-ben az amerikai San Antonio Spurs draftolta, Hangának az az elsődleges célja, hogy az NBA-be menjen. Nem is fogalmazott álszerényen:

„Szerintem az már nem kérdés, hogy NBA-szintű játékos vagyok-e, ezen a ponton továbbléptünk.

Itt már nagyon sok olyan más dolog jön közbe, amelyen eldőlhet, megyek-e Amerikába. Például hogy mennyi játéklehetőséget kapnék, illetve ha nem a San Antonio Spurs szeretne megszerezni, hanem egy másik csapat, akkor el kell cserélniük a játékjogomat.”

A 27 éves, édesapja révén guineai származású kiválóság állítja tehát, nem az a kérdés, hogy megállná-e a helyét az NBA-ben, hanem hogy eljut-e oda. Szerinte játéktudását már ismerik, és az sem zavarná, ha úgy kell döntenie, hogy a mostani fizetésének csak egy részével számolhat. „Lehet, hogy vannak Európában klubok, amelyek többet adnának, de eddig sem a pénz motivált, és ez ezen a nyáron sem így lesz.”

Úgy véli, még hat-hét évig lehet képes jó szinten játszani, s ebből az is következik, közeleg az utolsó esély. „Ha most nem az NBA-be fogok menni, hanem egy európai csapatba, nyilván két-három évre írok alá,

ami valószínűleg azt jelenti, hogy az NBA onnantól nem jöhet szóba a karrieremben. Úgyhogy mindenképpen kritikus nyár elé nézek.”

Tehát gyakorlatilag kijelenthetjük: júniusban eldől, lesz-e valaha NBA-játékos Hanga Ádám. Annyit azért hozzátesz: „Ha máshová írnék alá, a szerződésben akkor is meg lehet határozni egy kivásárlási összeget. Nagyon sok összetevője van ennek, bármi megtörténhet.”

Miként az őszi Európa-bajnokságon is, amelyre tavaly nyáron tizenhét év után kvalifikált válogatottunk. Bár a saját esetében Hanga óvatosságra intett: „Először fejezzük be a szezont sérülés nélkül, az a legfontosabb.” Egyúttal azt is jelzi, hogy mivel még nem tudja, hol folytatja, nem jelentheti ki, hogy segíteni tudja majd a csapatot. „Egyértelműen benne van a pakliban, hogy kényszerűségből nem tudok ott lenni, de remélem, ez nem fog bekövetkezni. Bármi történik a karrieremben, szeretném úgy alakítani, hogy én is Eb-résztvevő legyek.”

hirdetés

Mindenesetre az sem kizárt, hogy ha az NBA-be igazol, akkor is ott lehet a kontinensviadalon. Ez lenne az álomforgatókönyv.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 02.