Üzenjük Brüsszelnek: megyünk az Eb-re

Női asztalitenisz-válogatottunk esti ellenfelét, Svédországot, valamint Belgiumot megelőzve csoportelsőként juthat ki a kontinenstornára.

Ősszel asztalitenisz-Európa-bajnokságnak adott otthont hazánk a budai Tüskecsarnokban, de 2017-ben máris sikerült előrelépnie a sportágnak: a hétvégén megrendezett World Tour-idénynyitó mezőnye pestiesen szólva még durvább is volt, mint az Európa-bajnokságé, és nem össz-vissz egy bronzzal zártak a magyarok, mint októberben – Pergel Szandra és Madarász Dóra révén –, hanem Póta Georgina svéd partnerével egy ezüstéremmel örvendeztette meg a BOK (volt SYMA) csarnok népét a Hungarian Openen – és ez nem is volt rossz előjel alig két nappal a svédek elleni budaörsi Eb-selejtező előtt. A tizenkét állomásos versenysorozat nyitányán számos európai óriás mellett hazánkban ritkán látható kínai szupersztárok is ingyen megjelentek (54 ország 400 versenyzője közt), de a női párosdöntőben még őket (Csen, Li) is sikerült megszorongatnia a Póta, Ekholm duónak – egyéniben Póta papíron és a valóságban is első számú magyar asztaliteniszezőként is a negyeddöntőig jutott, épp az egyik döntős kínaival (Li) szemben vérzett el. Leírni sem kell talán: minden számban kínai versenyzők diadalmaskodtak.

Budaörsön, otthon

No de félre a múltat, hisz kedden fontos feladatok várnak legjobb pingpongosainkra: a nemzetközileg manapság versenyképesebb hölgyek Budaörsre várják a svéd csapatot a J betűjelű Eb-selejtezőcsoportban este 6-kor, a férfiak szintén a kontinenstornára igyekeznek, rájuk este 8-kor az osztrák vendéglátók várnak Waizenkirchenben (B csoport).

A hölgyek megmérettetését a budaörsi Pingpong Hete rendezvénysorozat csúcseseményeként iktatták programba, ahol az európai csillagok egy teremben fognak ütögetni a teljesen amatőr sportbarátokkal, utóbbiaknak biztosan felejthetetlen élmény lesz ez. Budaörs egyébként is fent van már a pingpongtérképen a helyi klub hölgykoszorújának 2013-as BL-döntője óta, az agglomerációs város ráadásul most már harmadszor fogad válogatott eseményt – ráadásul szurkolni is lesz kinek, hiszen Pergel Szandra és Nagyváradi Mercédesz is a Hársfa utcai csarnokban edz. A tét sem kicsi, hisz hölgyeink eddigi háromból három Eb-selejtezőjüket megnyerték, és a novemberi „odavágón”, Svédországban is sikerült győzni 3–1-re; intő jel ugyanakkor, hogy bár Madarász Dóra fordulatos csatában, de megérdemelten verte a honosított ázsiai Li Fent, Póta állandó párospartnerétől, Matilda Ekholmtól kapott ki a legminimálisabb különbséggel. A csoport harmadik tagja a győztes mérkőzés nélküli Belgium, így az esti csoportrangadó győztese „Brüsszelnek is üzen”.

Téglás-búcsú

A hölgyek az évtizedes szolgálatától a hónap végén Luxemburg kedvéért megváló Téglás Pétert is méltó módon búcsúztathatnák a győzelemmel. A női szakág kapitánya a törpeállamban folytatja sportvezetői pályafutását, de Luxemburgra ne legyintsünk, a svédekhez és számos más európai országhoz hasonlóan honosított ázsiaiakkal „operálnak”, Európa- és világbajnoki címekkel büszkélkedhetnek, és Téglásnak 12 év után azért nyilván jár a környezetváltozás. Téglás utódja, hogy ezt is rögzítsük, az utánpótláskorú fiúk szövetségi kapitányaként tevékenykedett, és gyakorló edzőként is már hetek óta készül új munkájára. Ő Bátorfi Zoltán.

Férfiak, nehézségek

A férfiak Ausztriában próbálnak helytállni az Eb-selejtező A csoportjának kedd esti összecsapásán, de Kosiba Dánielék nincsenek könnyű helyzetben, novemberben idehaza csak megszorongatni tudták a sógorokat, legyőzni – David Serdaroglu akármilyen gyengén is játszott – nem. A feladat pedig idegenben sem lesz könnyebb a csoport utolsó helyén álló magyar válogatottnak.

A sportágról általánosságban elmondható, hogy talán fejlődési pályán van, amire szükség is lehet, ha nem akarjuk, hogy csak a kínaiakról szóljon a 2019-es budapesti asztalitenisz-világbajnokság, aminek voltaképpen tesztversenye volt a hétvégi World Tour-viadal, a helyszín azonos lesz.