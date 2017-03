Vajon mennyit fut az ország egy nap alatt?

Már ötödjére rendezik meg szombaton az Országfutást, futhat bárki, bárhol, legalább 5 km-t, aztán meglátjuk, kis hazánk mennyit fut egy nap alatt.

Ennél „mindenkinek szólóbb” futóeseményt nem lehet kitalálni, nem is véletlen hát, hogy töretlen a népszerűsége az immár ötödik alkalommal megszervezett Országfutásnak. A kezdeményezés alapgondolata az, hogy bárki, aki ezen a napon fut legalább 5 kilométert, regisztrálhatja futótávját egy internetes felületen, ez felkerül egy térképre, aztán meglátjuk, az ország úthálózatának mekkora része lett „befutva” egyetlen nap alatt – ez a hobbisportoló magyar embereket virtuálisan, de egy kicsit ténylegesen is összekötő nap most a március 18-ai szombat lesz.

A legutóbbi, negyedik alkalmat tavaly október 22-én 9840-an vállalták be, ennyi regisztráló összesen 95 621 kilométert futott, tehát a vállalkozó kedvűek egyenként átlagosan majdnem 10 kilométert teljesítettek. Bárki futhatott, korra, nemre vagy testsúlyra való tekintet nélkül, ilyenkor az sem számít, ki milyen gyorsan teljesíti vállalását. A túrázók vagy kiránduló családok ugyanúgy beleszámítottak – és beleszámítanak most is – az ország összteljesítményébe, így akár háti hordozóban, a jó levegőn aluszkáló csecsemők is „teljesítők”.

Az esemény védnöke legutóbb Monspart Sarolta távfutó-világbajnok volt, és most is ő, és részt vett rajta Lubics Szilvia és Maráz Zsuzsanna ultrafutó, Csipes Tamara, Csipes Ferenc vagy Kovács Koko István olimpiai bajnok. A szervezők idei célja, hogy az Országfutás idén átlépje a 100 ezer kilométeres álomhatárt, ha mindenki teljesíti azt, amit vállalt, akkor ez sikerülhet is. Az „eseményre” egészen szombat éjfélig lehet jelentkezni, persze értelmetlen az utolsó fél órára hagyni a regisztrációt, hisz akkor már tényleg csak 5 kilométer teljesítésére lesz idő.

Minden további részletet ITT lehet megtalálni (Facebook-oldal ITT), ugyanezen a felületen le lehet tölteni rajtszámot és az esemény után majd oklevelet is. Aki futótársat keres, EZEN a Facebook-felületen próbálkozhat.

2015-ben Vadász Vince fejéből pattant ki az ötlet, hogy szervez egy, az egész országot megmozgató, mindenki számára elérhető, ingyenes, bárhol teljesíthető, de mégis közösségi rendezvényt, ami a rendszeres mozgást, a futást népszerűsíti. A 2015 márciusi futáson majdnem 4000-en vettek részt, 46 733 km-t teljesítettek összesen, ami az országhatár több mint hússzorosát jelentette gyalogosan, túrázva, illetve futva. Az Országfutások minden esetben nagy nemzeti ünnepeinkhez kötődnek, tavasszal március 15-höz, míg ősszel október 23-hoz.