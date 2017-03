Valaki kavar Hosszú Katinkáék körül

„A hivatalos összeg, amelyet a vébé népszerűsítéséért kap Katinka, a korábban már megjelent 25 millió forint. Hogy most miért írnak mást, erről fogalmam sincs, nem tudom, hogy ki miért konspirál az ügyben, de minket ez idáig ezzel kapcsolatban senki nem keresett meg” – magyarázta érdeklődésünkre Hosszú Katinka sajtósa.

hirdetés

Azért kérdeztük őt, mert a Népszava szerdán arról írt, hogy egyedi elbírálás alapján Hosszú Katinka és Shane Tusup is 60-60 millió forintot kapnak az idei budapesti vizes világbajnokság népszerűsítéséért. Tóth Fanni közölte, ez légből kapott összeg, nem tudja, ki állíthat ilyet, ráadásul az esemény szervezésével megbízott Bp2017 Nkft. a fenti 25 milliós tétel közlésével már egyszer cáfolta a sajtóban korábban elterjedt 60 milliós számot.

Megkérdeztük, Shane Tusup szerepel-e majd a reklámkampányban, de a sajtós hölgy egyértelműen cáfolta az értesülést, így nem is értelmezhető, hogy miért is járna neki pénz.

Az, hogy Hosszú reklámarca lesz a világbajnokságnak, azért nagy szó, mert a közte és Gyárfás Tamás volt úszóelnök között kirobbant konfliktus épp ezzel az üggyel kezdődött a nyilvánosság előtt. Gyárfás ingyen szerette volna szerepeltetni az úszót a reklámfilmben, majd utóbb egy több milliós szerződéssel „vigasztalta” volna meg Hosszút, amit a sportoló egy sajtótájékoztatón tépett szét.

Dagály, edzőbizottság

Egy másik ügyről, a Dagály vízfelületének használatáról is szerettük volna kifaggatni Tóth Fannit, hiszen Hosszúék úszóklubja, az Iron Aquatics itt edz. A hírek szerint ezért cserébe nem kell bérleti díjat fizetnie, de mint a sajtós elmondta, erről a nemzeti sportközpontokat kellene kérdezni.

hirdetés

Végezetül a szakmáról is kérdeztünk. Kinevezésekor Sós Csaba szövetségi kapitány elmondta, Shane Tusupot is meghívja majd az úszók edzőbizottságába. Úgy tudjuk, ezzel kapcsolatban előzetes egyeztetések már voltak, de a közelmúltban nem keresték Tusupot az ügyben. Ugyanakkor mivel ő elsősorban Hosszú Katinka edzőjének tartja magát, a júliusi vb-re való felkészülés most a legfőbb cél, az egyéb feladatok háttérbe szorulnak.