Változtatásra kérik a nőket kizáró golfklubot

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a nemzetközi sportági szövetség is magyarázatot kért a 2020-as tokiói olimpia golftornájának otthont adó pálya vezetőitől, amiért nő nem szerezhet ott teljes jogú tagságot.

A Kasumigaseki Country Clubot január közepén szólította fel Tokió kormányzója, Koike Juriko, hogy engedélyezze a jövőben a nők teljes jogú tagságát, majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is magyarázatot kért az intézmény vezetőitől.

A klub igazgatója, Imaizumi Hirosi kedden elmondta, hogy hamarosan elküldik a NOB-nak a jelenlegi tagsági politikájuk ismertetését. Ugyanakkor jelezte azt is, hogy igény esetén nyitottak a változtatásra, azonban az új szabályok bevezetése időt vesz igénybe, mert ahhoz előbb ki kell kérniük a több mint ezerfős jelenlegi tagságuk véleményét is.

Az 1929-ben alapított Kasumigaseki Country Club gyakorlata Japánban egyáltalán nem szokatlan, sőt azzal, hogy nem sokkal megnyitását követően beengedett nőket, majd később már fiatalokat is játszani, a modernebb helyek közé tartozik. A japán sportági szövetség adatai szerint ugyanis az országban jelenleg is több olyan pálya létezik, ahová nem mehetnek be nők.

A Kasumigaseki Country Club Japán egyik legrégebbi és legpatinásabb golfklubja, itt rendezték a legtöbb első osztályú versenyt.