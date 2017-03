Világklasszis norvégot igazoltak a győri kézisek

Végéhez közeledik a Győri Audi ETO KC 2017/18-as keretének kialakítása. A zöld-fehérek a Debrecen elleni hazai bajnoki mérkőzés előtt újabb rutinos játékost mutattak be – olvasható a Kisalföld csapat hivatalos honlapján.

Stine Oftedal szerdán írta alá három évre szóló kontraktusát a győri csapattal. A norvég irányító a francia Issy Paris csapatát hagyja el a Győri Audi ETO KC kedvéért – írja a Gyorietokc.hu.

hirdetés

„Klubunk továbbra is egy olyan keret kialakításán dolgozik, amely a legmagasabb célokért tud küzdeni az elkövetkezendő szezonokban is. Ezen az úton egy újabb jelentős lépés Stine Oftedal szerződtetése, aki a mai napon három évre kötelezte el magát Győrbe. Agilis, sikerorientált játékosról van szó, aki már nagyon várja, hogy az Audi ETO-ban szerepelhessen. Bízunk benne, hogy személyében olyan sportoló érkezik Győrbe, aki a jövő években is meghatározó szereplője lesz csapatunknak” – nyilatkozta dr. Bartha Csaba, a klub elnöke.

„Nem tudom szavakba önteni az érzést, hogy végre itt lehetek. Számomra egy álom vált valóra azzal, hogy Győrbe igazolhattam az Audi ETO-hoz. Honfitársaim rengeteg jót meséltek a győri csapatról és a szurkolókról, már nagyon várom, hogy pályára is léphessek új csapatomban. Úgy érzem, a Párizsban eltöltött évek után jó helyre igazoltam, szeretnék még jobb játékos lenni, és szeretnék sok-sok trófeát nyerni a győri színekben. Természetesen jól ismerem a csapatot, folyamatosan figyelem őket, várom a közös munkát leendő csapattársaimmal” – mondta Stine Oftedal.