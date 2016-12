Visszavonul a teniszezéstől Ana Ivanovic

Bejelentette visszavonulását szerdán Ana Ivanovic, a szerbek egykori világelső, 29 éves teniszezője.

Ivanovic a Facebookon közölte rajongóival a döntését, amelyet azzal indokolt, hogy érzése szerint többé nem képes a legmagasabb szinten játszani.

„Nincs más választásom. Nehéz döntés volt, de visszavonulok a profi tenisztől. Senki ne szomorkodjon, legyen mindenki optimista, velem együtt” – üzente szurkolóinak az MTI szerint.

Ivanovic 2005-ben nyerte első WTA-tornáját, két évvel később a Roland-Garroson pedig már Gland Slam-döntőt játszott. 2008-ban megnyerte a párizsi tornát, és a világranglista élére állt, innen kezdve azonban hullámzóvá vált a formája, ami az eredményein és a világranglista-helyezésén is meglátszott. Tavaly Párizsban még elődöntős volt, most viszont csak a hatvanharmadik helyen áll a WTA-rangsorban, és szeptember óta sérüléssel küzd. Karrierje során összesen tizenöt WTA-tornát nyert, az ausztrál nyílt bajnokságon a döntő, Wimbledonban az elődöntő, a US Openen pedig a negyeddöntő volt a legjobbja.