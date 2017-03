Vizsgálat indult a paralimpikonok zaklatása miatt

A brit úszószövetség belső vizsgálatot indít, miután számos paralimpikonjuk jelezte, hogy edzői zaklatás, megfélemlítés áldozata lett. Az ügy elég komolynak tűnik, ugyanis a panaszosok közül többen érmet nyertek Rióban, ahol a brit csapat legsikeresebbjei az úszók voltak. 47 érmet vittek haza, köztük 16 aranyat. Összesítésben másodikok lettek az éremtáblázaton.

A manchesteri úszóközpontra épülő válogatott számos versenyzője jelentkezett azzal, hogy az elmúlt két hónapban becsmérlő, fenyegető hangvétellel találkoztak edzőjük részéről. Egyikük szülője a BBC-nek, mely az egész sztorival előjött, a következőket nyilatkozta:

„azt mondták nekünk, hogy az élsport nem a sportolók jólétéről szól, hanem az eredmények hajszolásáról. A félelem szelleme költözött be az uszodába.”

Nem ez az első eset, hogy élsportolók hasonló megfélemlítésről, őket agyonnyomó eredménykényszerről, bullyingról beszélnek. A brit kerékpárosok közül korábban többen is rettenetes versenyzői légkörről, kíméletlen edzőkről, kifacsart sportolókról vallottak egy vizsgálat során. A brit versenysport finanszírozását irányító kormányzati szervezet, az UK Sport nemcsak az úszó paralimpikonok, de a kerékpárosok ügyében is vizsgálódik. A közelmúltban az evezős csapatnál is voltak ilyen vádak, Paul Thompson edzővel szemben, akit egyik versenyzője kőkemény zaklatónak nevezett. A trénert később felmentették.