Winter Classic: a MAC nyert a rangadón

A MAC Budapest legyőzte a DVTK Jegesmedvék együttesét a jégkorong-Mol Liga alapszakaszának csütörtöki rangadóján, amelyet a Winter Classic keretében rendeztek meg.

A találkozó első harmadában a legutóbb döntős fővárosi együttes háromgólos előnyre tett szert, ám a címvédő borsodi együttes tíz másodperc alatt kétszer is betalált. A második húsz percben mindkét kaput egyszer vették be – a DVTK-ét le is cserélték a harmad során. A harmadik felvonásban szerzett újabb gyors találatával a MAC eldöntötte a találkozót, és a hajrában egy üres kapus góllal állította be a 6-3-as végeredményt.

hirdetés

A Karácsonyi Hoki Bulinak is nevezett fesztivál lezárásaként pénteken 20 órától a Fehérvár AV19 osztrák jégkorongliga-beli mérkőzést vív a Klagenfurttal.

Eredmény:

MAC Budapest – DVTK Jegesmedvék 6-3 (3-2, 1-1, 2-0)

korábban:

Fehérvári Titánok – Corona Brassó 1-5 (0-0, 0-3, 1-2)

hirdetés

UTE – HSC Csíkszereda 4-1 (1-0, 0-1, 3-0)