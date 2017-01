Börtönbuli

Úgy tűnik, a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben is vidáman telt a szilveszter. Legalábbis erről tanúskodnak azok az óévbúcsúztató videofelvételek, amelyeket okostelefonjaik segítségével maguk az érintettek készítettek, majd juttattak el családtagjaiknak és a szabadlábon (vagy szökésben) lévő haveroknak. (Hogy honnan volt nekik ilyen kütyüjük, azt egyelőre nem tudni, a börtönökbe ugyanis szigorúan tilos privát telefont bevinni; a bentlakók kizárólag az intézmény speciális, cenzúrázott készülékeit használhatják, azokon pedig még beszélni is alig lehet…) A tiszalöki áristom beutaltjai mindenesetre egy fergeteges táncos, nótás éjféli fesztiválról tudósították a külvilágot; az ország másik felén, a szombathelyi kaptárban pedig a „berhidai rabszolgatartó”, Dinamó a Facebookra posztolt újévi jókívánságokat szeretteinek. Utóbbi nehézfiú rabruháját ledobva, lenge öltözetben mutogatta kigyúrt idomait, bivalyéra emlékeztető muszklijait.

hirdetés

A kommentek alapján arra következtethetünk, hogy a testépítő a börtönben is megtalálta a helyét. „Dinamo, te még Szombathelyen is király vagy!” – lelkendezett egyik ismerőse, amire a bajnok szerényen csak annyit felelt: „Ez így van.” Megjegyzem, akár király, akár nem ez a Dinamó, aligha állt kétszer sorba az észért, amikor azt osztogatták. Tán még ma is a priccsről posztolgatna önfeledten, ha tevékenységére nem figyel föl egy büntetlen előéletű internethasználó, aki a bicepszfeszegető egyik felvételét mindjárt elküldte a Blikkhez: lám, milyen jól megy a mai gonosztevőknek a tömlöcben… Az újság pedig, úgy, ahogy volt, leközölte.

Hogy továbbra is jó-e még a hangulat odabent, arról nem tudunk. Csupán annyit hallottunk, hogy Pintér belügyminiszter a minap három tömlöcparancsnokot elcsapott a tisztjéből. Talán mezei foglárként folytatják, nem tudni…

hirdetés

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 07.