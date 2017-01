Egy másik Ágnes asszony

A televíziók szilveszteri kínálatából nekem a legjobban a Kunhalmi Ágnes sajtótájékoztatójáról készült egyveleg tetszett. Az MSZP budapesti elnök asszonyának előadása kenterbe verte az esti programok szellemtelen produkcióit. A siker értékét tovább növelte, az egyfelvonásos darab főszereplője valójában amatőr, legalábbis a kabaréműfajban.

Már a nyitány fergetegesre sikerült. A pulpitusra lépő Ágnes asszony többször nekifutott a beszéd első mondatának („2016 a Fidesznek és a kormánynak a bukások és lebukások éve volt”), ugyanis leejtette a tollát, amikor pedig nevetgélve keresni kezdte, közölte: „Nem vagyok a helyzet magaslatán.” Beszólása önmagát is felvillanyozhatta, mert felszabadultan nevetgélt tovább („Majd összeszedjük magunkat”). Amikor pedig a háttérből egy MSZP-sajtós félhangosan odaszólt („Ágikám, figyeljél azért, hogy ne a szilveszteri adást csináljuk”), végképp átszakadt a gát; harsány, gurgulázó kacaja végén még az ATV mikrofonját is kedvesen megpaskolta.

A jelen lévő sajtó elsőre döbbenten toporgott, nem tudta hová tenni az attrakciót, még a rutinos újságírók is kiestek a ritmusukból. Még ilyet! Ő lenne az a skatulyamosolyú Kunhalmi? (Utóbb több lap is azt latolgatta, vajon hány felest emelhetett be előzőleg az elnök asszony…) Akkor az már nem érdekelt senkit, válaszol-e a vidám főszereplő az eredeti kérdésre („Megfogadná-e az MSZP Medgyessy Péter tanácsát, vagyis összeállna-e a Jobbikkal, ha ezt a Gyurcsányék is megtennék?”). Pedig Ágnesünk nem sumákolta el a választ: „Majd akkor megyünk át a hídon, amikor odaérünk.”

Kunhalmi Ágnesből előjött a kedves fiatalasszony. Jé!

Az MSZP hivatalos oldalán megvágva, „mosolytalanul” jelent meg az eseményről készült videó. Retusálásban, „humorérzékben” továbbra is verhetetlenek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 03.