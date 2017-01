Közszolgálati hideglelés

Nem szoktam számolni, melyik politikus, illetve párt hányszor szólal meg (kap lehetőséget a megszólalásra) a közszolgálati médiumokban – bár minek is számolnám, megteszik helyettem a szigorú kuratóriumok, méghozzá patikamérlegen, ahogy az elő van írva. Én csupán elképedni szoktam, amikor a műsorvezetők súlytalan, „futottak még” szereplőket hívnak be a stúdióba. Olyanokat, akiknek a véleménye senkit az égvilágon nem érdekel; némelyikük – fölbátorodva a meghíváson – úgy adja elő mondandóját, mintha ő fújná a passzátszelet. Tegnap például a liberális Fodor Gábor Kossuth rádiós szereplésétől jött rám a hideglelés. A reggeli 180 perc szerkesztője, nem tudni, miért, úgy érezte, azzal szolgálja legjobban a közszolgálatiságot és a hallgatói igényt, ha a műsor legmarkánsabb szakaszában, a hétórás Krónika előtt teret ad az egyszemélyes pártocska elnökének. Fodort előszeretettel szerepelteti az elektronikus média, talán mert vele sosincs probléma. Ideális interjúalany, nem háborog, nem csinál jeleneteket, visszafogottan, kerek mondatokban válaszol. Szitokszót még nem hallottam tőle, halkan, ünnepélyesen beszél, szinte már szaval – más kérdés, hogy többnyire marhaságokat… Most például egy nagy, kormányváltó, demokratikus ellenzéki összeborulásról vizionált, ami azért érdekes, mert nemrég Gyurcsány Ferenc kereken megmondta: Fodorékkal esze ágában sincs összeborulni. Megtudhattuk még ezen a kora reggeli órán, hogy képviselő úr (egyedül képviseli pártját a Házban) hozzájárul Majtényi László államfői jelöléséhez, és Botka Lászlót is alkalmasnak tartja, hogy miniszterelnök-jelölt legyen a szocialistáknál. (Gondolom, nagy kő eshetett le mindkettejük szívéről.)

Ha szerencsénk van, a mai rádióműsorban csak az időjárástól kapunk hideglelést.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 06.