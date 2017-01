25 éve hányta le George Bush a japán kormányfőt

Az új amerikai elnök megválasztása óta sorra kerülnek napvilágra azok a részben már a kampány során is előrángatott esetek esetek, amikor – legalábbis az ellenlábasok szerint – Donald Trump szalonképtelenül viselkedett. Twitteres ámokfutásai során persze a szabad világ legújabb vezetője maga is tengernyi muníciót biztosít ehhez, ahogy ahhoz is, hogy elődeinek (sokszor persze eltúlzott, vagy egyenesen csak vélelmezett) eleganciájával, makulátlan gentlemanségével összevessék.

Ebben a kommunikációs környezetben robbantotta most az amerikai Newsweek az évfordulóbombát: ma épp negyedszázada annak, hogy George H. W. Bush az akkori japán miniszterelnök ölébe tálalta egyszer már elfogyasztott vacsoráját. Ráadásul egy elegáns fogadáson. Íme, az ABC News korabeli anyaga a történtekről:

A kellemetlen esetre Bush 1992-es ázsiai körútján került sor – emlékeztet a lap. Az elnök már a vacsorát megelőzően is rosszul volt, mégis úgy döntött, hogy részt vesz az eseményen. Ennek során az asztalnál ülve elájult, az álla a mellére csuklott, és estében – mit szépítsük? – lehányta Kiicsi Mijazavát, Japán akkori kormányfőjét. A kínos közjátékot látva odasietett az elnök orvosa, akit Bush – vélhetően szégyenében – arra kért, hogy csak gurítsa az asztal alá, amíg a vacsora véget nem ér. Mentségére szóljon: tíz nap alatt tizenhat időzónát szelt át, ráadásul nem sokkal korábban a japán császártól is csúnyán kikapott teniszben. Bush mindenesetre történelmet írt „tettével”, ilyesmi sem korábban, sem azóta nem fordult elő egyszer sem.