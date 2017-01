Földhöz ragadt veszélyek

A buszbalesetek hamarabb feledésbe merülnek, mint a légi tragédiák, pedig sokkal gyakoribbak, és összességében jóval több áldozatot követelnek, mint a repülőgépeket ért balesetek. Az elmúlt hónapokban, években és évtizedekben rengeteg ilyen eset került be a hírekbe, a világ számos pontján gyászoltak miattuk családok. Hat éve például egy turistákat szállító thaiföldi buszt ért baleset: az emeletes járműnek az egész fölső szinte leszakadt, 27 ember vesztette életét. A járművön összesen 37-en utaztak, mindannyian megsérültek. A Kuala Lumpurba tartó busz egy kanyargós hegyvidékes úton szenvedett baleset, egy kanyarban törte át a sávelválasztó betonkorlátot, többször átfordult, majd a szembejövő oldalon egy vízelvezető árokban állt meg, fejjel lefelé. A becsapódás erejétől leszakadt a jármű teteje, és a felső része teljesen összenyomódott. Az áldozatok közül 22-en azonnal meghaltak.

Végzetes magasság

Emlékezetes az a tíz évvel ezelőtti buszbaleset is, amelynek magyar áldozata nem volt, de hazai utakon történt. Egy szerb turistabusz a ferihegyi gyorsforgalmin tartott a városközpont felé, s az aluljáróból kihajtva ütközött egy magasságkorlátozó kapuzatnak, amely valósággal lekaszabolta az emeletes jármű tetejét. Az ütközésben 2 ember halt meg, a járművezető pedig elismerte felelősségét. A történethez az is hozzátartozik, hogy az aluljáró előtt nem volt magasságkorlátozó kapuzat, ugyanis korábban két ízben is lerombolták a magas járművek. A baleset az aluljáró utáni, a szembejövő forgalomnak kiépített, de a másik oldal felett is átívelő vaskapuzatnál történt.

A veszélyre három KRESZ-tábla is figyelmeztette a közlekedőket, felhívva a figyelmet arra, hogy 3,65 méternél magasabb járművel nem szabad behajtani az aluljáróba. Az emeletes busz néhány centiméter híján éppen nem szorult be a 3,8 méter magas alagútba. A kihajtó sofőrnek észre kellett volna vennie a kapuzatot, ahogy azt a busz emeletén ülők látták is. Ők le is feküdtek a padlóra, mert látták, hogy baj lesz.

Senki sem kivétel

Tizennégy éve egy lengyel buszt ért tragédia Balatonszentgyörgynél: a jármű áthajtott egy körforgalmon, ahol bal kerekei a padkára futottak, amitől felborult. A busz ezután a tetején csúszva egy árokban állt meg. A balesetben 19-en meghaltak, 32-en pedig megsebesültek, az áldozatok között volt 2 gyermek is. A jármű utasai egy horvátországi katolikus kegyhelyre tartottak.

Tavaly tavasszal egy olyan spanyol buszbaleset sokkolta a közvéleményt, melyben 13 erasmusos diáklány vesztette életét a volánnál elalvó, hatvankét éves sofőr hibája miatt. A balesetnek 7 olasz, 2 német, 1 román, 1 osztrák, 1 francia és 1 üzbegisztáni diáklány volt az áldozata. A busz 60 utasa közül 44-en sérültek meg, köztük egy magyar diák is, mindkét keze eltört. A diákok elmondása szerint a jármű közvetlenül az ütközés előtt cikcakkban haladt, így már akkor sejthető volt, hogy a sofőr elaludt.

Múlt év októberében az Egyesült Államokban is történt olyan súlyos buszbaleset, amely mindenütt bekerült a hírekbe. Ott egy iskolabusz lépte túl a sebességet, a fának ütköző, majd felboruló járműben 6-an vesztették életüket, 23 embert pedig kórházba szállítottak – a járművön összesen 35 kicsi utazott. Az iskolabusz a Tennessee állambeli Chattanooga városban szállított 5 és 10 év közötti gyermekeket.

2015 őszén 43 ember halt meg abban a balesetben, amelyben egy nyugdíjasokat szállító busz ütközött teherautóval, majd lángra kapott. A délnyugat-franciaországi tragédia az ország elmúlt három évtizedbeli legsúlyosabb közúti balesete volt.