Nem találná ki, miből élt Raszputyin lánya

Egy mozivászonra kívánkozó életút

Megosztás Molnár Csaba, 2017. január 23., hétfő 08:10

Ra ra Rasputin / Lover of the Russian queen, vagyis az orosz cárné szeretője – így él legtöbbünkben a cári világ végóráiban felkapaszkodott, később a végső bomlás szimbólumaként ábrázolt, tanulatlan „szent ember”, Grigorij Raszputyin. Köztudott, hogy orosz arisztokraták – talán némi angol segítséggel – száz évvel ezelőtt meggyilkolták, de az már alig ismert, mi történt gyermekeivel. Egyikük, Marija élettörténete saját jogon is filmre kívánkozna.