Trump és a nők: dicső elődök nyomában

Donald Trump második feleségével, Marla Maplesszel 1993-ban; Trump Bridget Marks Playboy-modellről készít fotót 1993-ban; az üzletember első feleségével, Ivana Trumppal 1989-ben

Bár nagy felháborodást kelt, és ennek megfelelően uralja is az amerikai címlapokat, hogy az oroszoknak állítólag bizonyítékaik vannak Donald Trump megválasztott amerikai elnök bizarr magánéleti manővereiről és szexuális szokásairól, messze nem ő az első magánéleti botrányba keveredő amerikai elnök. (Egyáltalán nem biztos az sem, hogy a demokraták uralta fősodrú média pontosan ad hírt Trump viselt dolgairól…) Valójában Trump olyan „dicső elődök” nyomdokába lépne – legalábbis ebben a tekintetben –, mint Bill Clinton, John F. Kennedy vagy éppen Franklin Delano Roosevelt.

Monica Lewinsky 1998-ban

A közelmúltból természetesen Clinton magánéleti mélyrepülése lehet ismerős. A probléma ráadásul a közelmúltig aktuális is volt, hiszen Trump ellenfele a legutóbbi elnökválasztáson pont Bill Clinton felesége, Hillary Clinton volt. Clinton legnagyobb magánéleti baklövése a Monica Lewinsky-botrány volt, a Fehér Ház akkor 25 éves alkalmazottjának bevallása alapján kilencszer létesített intim kapcsolatot a házasságban élő elnökkel. Bár Clinton először tagadott, később mégiscsak elismerte, hogy „helytelen fizikai kapcsolatban” volt Lewinskyval. A volt fehér házi alkalmazott végül teljes mentességet kapott, ezért cserébe vallott kapcsolatukról az igazságszolgáltatásnak. Clintont egyébként megvádolták, hogy több más nővel is megcsalta a feleségét.

Az Egyesült Államok egyik legnagyobb hatású elnökeként tartja számon a történelem John F. Kennedyt, hiszen ő ígérte meg, hogy a hatvanas évek végéig országa embert küld a Holdra, ráadásul az 1962-es kubai rakétaválság idején még egy atomháborút is meg tudott úszni, persze hogy ez utóbbi kinek köszönhető, arról már megoszlanak a vélemények. Kennedyről az a pletyka járja, hogy J. Edgar Hoover, a CIA igazgatója rendszeresen kapott jelentéseket a magánéleti afférjairól. Kennedy több másik hölgy mellett állítólag még a kor nőideáljával, Marilyn Monroe-val is rövid viszonyba keveredett. Elterjedt az a szóbeszéd is, hogy Kennedy Addison-kórra szedett gyógyszerének mellékhatása volt okolható a feltételezett kilengéseiért.

Marilyn Monroe 1953-ban

Lucy Page Mercer

Hogy csak a leghíresebb elnökök sorát vegyük, az Egyesült Államokat a második világháború legnagyobb részében irányító Franklin D. Roosevelt sem volt teljesen ártatlan. Még jóval elnöksége előtt, a tízes években került kapcsolatba Lucy Page Mercerrel – aki a későbbi elnök feleségének kollégája és barátja is volt –, viszonyuk pedig olyan komolyra fordult, hogy a Roosevelt családban még a válás is szóba került. Erre végül nem került sor, Mercer pedig végül hozzáment egy gazdag New York-i ügyvédhez.

A teljesség igénye nélkül hasonló magánéleti afférokba keveredett még élete során Lyndon B. Johnson, Dwight D. Eisenhower, Grover Cleveland, és megvádolták házasságon kívüli viszonnyal George W. Bush-t is. Mindannyiukon túltehetett ugyanakkor az olasz miniszterelnöki posztot négyszer alkalommal is betöltő Silvio Berlusconi, akiről nemcsak az terjedt el, hogy rendszeresen „bungabunga-partikat” tartott, de több százezres nézettséget produkált a videómegosztókon az a felvétel, amelyen a ma már csak volt kormányfő egy kocsi motorháztetejére nehezedő rendőr hölgy mögé lopózik és szexuális aktust imitál.

