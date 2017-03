Az Azúr Ablak megmentésén dolgozik a máltai kormány

Geológusok már korábban felhívták a figyelmet arra, hogy a Gozo szigetének északnyugati partjainál magasodó Azúr Ablak eróziója gyors, a hatóságok pedig meg is tiltották a turistáknak, hogy felmásszanak a tetejére. A búvárok körében népszerű sziklaalakzatot, amely nevét arról kapta, hogy ablakként nyílik az azúrkék tengerre, szerdán egy nagy vihar és a hatalmas hullámok döntötték össze. Korábbi tanulmányok már utaltak rá, hogy összeomlása elkerülhetetlen.

hirdetés

A felmerült javaslatok egyike digitális megoldás lenne: hologrammal helyettesítenék a megsemmisült látványosságot. Ebben az esetben nem nyúlnának a sziklaalakzathoz, a lehullott szikladarabokat azonban kiemelnék a tengerből és kiállítanák egy olyan bemutatótérben, amelyben a látogatók képet kaphatnának az eredeti Azúr Ablakról, vagy művészi installációkat helyeznének el benne – közölte José Herrera környezetvédelmi miniszter.

Egy ideje ugyan elméletben tilos volt sétálni a sziklán, vagy megmászni azt, azonban ezt is csak hellyel-közzel tartatták be. A YouTube-on több tucat olyan videó van fent, melyen turisták ugrálnak le a szikláról, vagy búvárkodnak a környékén. Az impozáns helyszín a Trónok harca című sorozatban is feltűnt, az első évadban Khal Drogo és Daenerys Targaryen esküvőjének hátteréül szolgált.